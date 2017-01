Zakladatel Universal Studios si od Edisona nenechal diktovat podmínky

Carl Laemmle se narodil v roce 1867 v Laupheimu, malém městečku na jihu Německa. Když mu bylo 17, tak emigroval do Ameriky a usadil se v Chicagu, odkud se později přestěhoval do Wisconsinu. Za tu dobu vystřídal množství prací a poté se na dvanáct let uchytil jako knihkupec. V práci podal výpověď když mu odmítli přidat. Byl rok 1906 a světem hýbal film jako revoluční způsob zábavy. Populární byly takzvané nickelodeony, první kina. Jméno vzniklo z řeckého názvu pro divadlo a z nikláku, americké mince v hodnotě 5 centů. Tolik totiž stála jedna vstupenka. Laemmle se vrátil do Chicaga a takový nickelodeon si otevřel. Neuběhl ani rok a Laemmle vlastnil kin hned několik a založil si společnost Laemmle Film Service. Ta byla největší nezávislou filmovou společností, s tím, že nezávislou se rozumělo „nepatřící Edisonovi“. Thomas Alva Edison vymyslel Kinetoskop, jeden z prvních přístrojů na natáčení filmů, a obecně se snažil vyvíjet filmové technologie. Když chtěl Laemmle svůj podnik posunout dál a začít si vyrábět vlastní filmy, dostal se s Edisonem do křížku.

Carl Laemmle.

Edisonova společnost Motion Pictures Patent Company si nárokovala část výdělku všech natočených filmů v Americe, protože při jejich točení byla použita technika vyvinutá Edisonem. Dále společnost uvalovala daň dva dolary týdně komukoliv jen za to, že smí kupovat a promítat její filmy, a zakazovala použití titulků ve filmech, protože se bála, že si po přiznání zásluh budou herci nárokovat větší honoráře. Laemmle Edisonovi odmítl platit a Motion Pictures Patent Company na něj uvalila neuvěřitelných 289 žalob. Laemmle úder vrátil tím, že své filmy kinům nabízel za zlomek ceny a bez dodatečných poplatků. Do novin nechal dát výsměšnou reklamu, která zněla: „Už jsi tenhle týden zaplatil dva dolary za právo kouřit vlastní dýmku?“

Strýček Carl a jeho rodinný podnik

Laemmle rozepře přestál a v roce 1912 svoji společnost reformuje na Universal. Utíká před Edisonem a přesouvá se na západ. V Kalifornii byla levná půda ideální pro založení velkého studia. Místní příroda byla rozmanitá a pro využitelná pro natáčení - hory, jezera, lesy i oceán. Uvádí se, že Laemmle byl z prvních filmových průkopníků ten nejvřelejší. Rád udržoval se svými herci dobré přátelské vztahy a jejich zásluhu oceňoval vůbec prvními titulky ve filmech. Díky tomu stál také za zrodem Florence Lawrence, vůbec první filmové hvězdy, která byla před Laemmlem známá jen jako „holka z biografu“. Studio Universal bylo v té době jediné filmové studio, které provádělo turisty. Díky svému vstřícnému přístupu se Laemmlovi říkalo „Strýček Carl“. Údajně to ale nebyla jen prázdná přezdívka, protože na výplatní pásce vždy figurovalo několik jeho příbuzných.

Zlaté období nastalo mezi roky 1915 a 1925. Universal Studios bylo největším a nejproduktivnějším studiem na světě. Filmy Zvoník u Matky Boží (1923) a Fantom opery (1925) herce Lona Chaneyho byly světový úspěch. V roce 1930 Laemmle předal studio svému synovi Carlu juniorovi. Pod jeho vedením se Universal proslavilo filmy s příšerami, jako je Drákula nebo Frankenstein. Konec přišel v roce 1936, když studio vyprodukovalo film Loď komediantů. Na ten si muselo vzít velkou půjčku, kterou nebylo schopno splácet. Laemmle junior musel studio prodat. V roli většinového vlastníka se pak v průběhu historie vystřídá mnoho subjektů a mezi nimi byla i společnost General Electric Company, založená Thomasem Alva Edisonem. Pomyslný kruh se tak uzavřel.

Carl Laemmle senior zemřel těsně po začátku války v roce 1939. Hrůzy nacismu ale poznat stačil a svými vlastními penězi financoval emigraci židů z německých měst. Uvádí se, že takto zachránil na 300 rodin.