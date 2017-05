Žaloval studio kvůli pandě, kterou obkreslil z omalovánek. Dostal dva roky vězení

Jaymeho Gordona inspirovala k sepsání příběhu „Síla Kung Fu Pandy“ jeho návštěva v čínské části města Boston. Tak se to alespoň uvádělo v žalobě podané federálnímu soudu, která od studia DreamWorks požadovala finanční náhradu dvanáct milionů dolarů. Žaloba mimo jiné obsahovala i skeče pand, které jsou téměř identické těm, které vystupují v oblíbeném trojdílném animovaném filmu studia Dreamworks. Důkazním materiálem měla být i fotka Gordona, který se v roce 1990 při návštěvě Disneylandu potkává s Michaelem Eisnerem, který byl v té době výkonným ředitelem společnosti Disney, pod kterou studio DreamWorks do roku 2016 patřilo.

Gordonův plán začal mít vážnou trhlinu ve chvíli, kdy si zaměstnanci DreamWorks všimli, že jeho skeče jsou téměř identické s obrázky, které vyšly v roce 1996 v dětských omalovánkách ke snímku Lví Král. Situace se obrátila a federální soud obžaloval Jaymeho Gordona z podvodu a křivé přísahy. Ve čtvrtek ho soud odsoudil k dvěma rokům odnětí svobody. Společnost DreamWorks podle údajů deníku The Boston Globe utratila na soudních výlohách tři miliony dolarů.

The Boston Globe dále uvádí, že Gordon při přelíčení řekl se slzami v očích soudci: „Nikdy bych nenapsal příběh, který by mě dostal do takové situace.“