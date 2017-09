Žantovský: Semelová nemá svědomí, do Havlovy knihovny bych ji nikdy nepozval

PRAHA Příznivci Knihovny Václava Havla nás nyní kritizují, a mají bohužel pravdu, uznává její ředitel, diplomat a překladatel Michael Žantovský. Naráží tím na účast komunistické poslankyně Marty Semelové ve čtvrteční debatě v instituci hájící odkaz bývalého prezidenta. „Kdybych byl o její návštěvě věděl dopředu, kategoricky bych se jí bránil,“ řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Vyjádření Semelové k Žantovskému Vyjádření Michaela Žantovského považuji za prokazatelnou ukázku jeho falešných představ o svobodě a demokracii, kterými se tak halasně často zaklíná. Hloupé, antikomunismem zaslepené vyjádření nastavuje zrcadlo jemu a všem dnešním lustrujícím rádoby demokratům. Pan Michael Žantovský řídí instituci, která vznikla a je provozována, díky velkorysému daru pana Bakaly. Je to naprosto paradoxní, že tento člověk si mne dovolí kritizovat a přitom žije z peněz, které byly vytunelovány z OKD. Je vidět, že ne každý zločin je pro něj tak ohavný.

Lidovky.cz: Sdělil jste, že v odkazu Václava Havla zastáváte toleranci ve veřejné diskusi, a to i vůči názorům a stranám, s kterými nesouhlasíme. Bránili jste se návštěvě poslankyně Semelové v Knihovně Václava Havla? Věděli jste, že přijde zrovna paní Semelová? Pozvali byste ji někdy?

Nebránili jsme se účasti zástupce KSČM v diskusi o vzdělávání. Člověk, který veřejně popírá zločiny komunistického režimu, se ale sám vyřazuje z veřejné diskuse. O účasti paní Semelové v diskusi jsem nebyl informován. Dozvěděl jsem se o ní až následně. Kdybych byl o ní věděl, kategoricky bych se jí bránil.

Lidovky.cz: Pozvali byste ji někdy oficiálně?

Pouze pokud by v sobě nalezla kousek svědomí.

Lidovky.cz: Uvedl jste: „To, že se osoba tak žalostného charakteru má veřejně vyjadřovat k otázkám výchovy mladé generace, je pak politický skandál, za který je odpovědná i strana, kterou soudružka Semelová reprezentuje“. Budete tedy vyzývat komunistickou stranu k tomu, aby vyvodila odpovědnost?

Ne. Komunistická strana již mnohokrát prokázala svou nezodpovědnost ve vztahu k minulosti. Ale budeme vyzývat občany, aby k tomu přihlédli ve volbách.

Lidovky.cz: Budete žádat omluvu přímo od Semelové ?

Omluvu lze žádat jen od někoho, kdo má svědomí. Od paní Semelové omluvu čekat nelze.



Lidovky.cz: Poslankyně dlouhodobě popírá a hájí zločiny komunistického režimu včetně vraždy Milady Horákové. Řekl jste, že „popírání zločinů komunismu je stejně hanebné jako popírání holokaustu a mělo by být také i trestně postižitelné“. Narážíte na to, že paní Semelová nebyla za své výroky potrestána? Měla by podle vás být?

Parlament České republiky přijal zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Z toho by měla vyplývat i postižitelnost jeho obhajoby či popírání jeho zločinů. Trestní sankce však v českém právním řádu chybí na rozdíl například od řady zemí, které trestají popírání holokaustu.

Lidovky.cz: Poslankyně Semelová uvedla, že není důvod glorifikovat Václava Havla. Chcete na toto její vyjádření zpětně reagovat?

Ne. Paní Semelová ať si dále glorifikuje Gottwalda, je tím aspoň transparentní a důsledná.

Lidovky.cz: Jaké máte reakce od příznivců Knihovny Václava Havla na čtvrteční účast Semelové v debatě o vzdělávání?

Kritizují nás za to, že jsme něco takového připustili, a mají bohužel pravdu.