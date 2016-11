MInistr zahraničí Lubomír Zaorálek. | foto: MAFRA: Tomáš Krist

VÍDEŇ Navzdory aktuální složité situaci v zemi by Evropská unie měla nadále udržovat dialog s Tureckem. V rozhovoru poskytnutém rakouskému listu Der Standard to v pátek uvedl český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Znovu také odmítl, že by státy visegrádské čtyřky (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko) byly v migrační krizi nesolidární.

Přístupová jednání s Tureckem by podle Zaorálka EU mohla využít k jednání o tématech, která jsou důležitá pro zachování demokracie v zemi. Evropský parlament přitom ve čtvrtek vyzval ke zmrazení přístupových jednání s Tureckem kvůli postupu vlády v Ankaře po potlačeném červencovém pokusu o státní převrat. Zaorálek: Trest smrti v Turecku je za hranou. Přístupové rozhovory ale nesmíme ukončit Ministr Zaorálek se v prosinci chystá na návštěvu Turecka. Jednat chce s tamními úřady mimo jiné o situaci dvou Čechů, které Ankara zadržela na jihovýchodě země a obvinila z příslušnosti k teroristické organizaci. Podle Turků jsou Markéta Všelichová a Miroslav Farkas členy syrských kurdských milic YPG, které Západ - na rozdíl od Turecka - za teroristickou skupinu nepovažuje. V migrační krizi nejsou podle šéfa české diplomacie státy visegrádské čtyřky nesolidární. „Ve visegrádských státech se dosáhlo poměrně širokého konsensu, že bychom neměli mít povinnost opakovat chyby některých západních států,“ uvedl Zaorálek. Takovou chybou je podle něj například to, že ve Francii žijí lidé, kteří k zemi, v níž jejich rodiny žijí ve druhé či třetí generaci, nepociťují loajalitu. Zaorálek pojede do Turecka řešit zadržené Čechy a elektrárnu, tvrdí Mládek Česko podle něj solidaritu ukazuje například ve vztahu k migrantům z Ukrajiny. Státům postiženým migrační krizí ale poskytlo i technickou pomoc ve formě odborníků či vybavení. Česko navíc podle ministra přijme také „určitý počet“ uprchlíků. „Trvali jsme jen na tom, abychom si sami určili a sami se rozhodovali, jací lidé a odkud k nám přijdou,“ uvedl Zaorálek. Debata kolem migrační krize podle českého ministra vedla k „určitému rozdělení Východu a Západu“. Výroky o rozdílné mentalitě obyvatel těchto částí EU jsou ale podle něj nebezpečné. „V krizových dobách vznikají uvnitř EU nové příkopy - v hospodářské krizi to byl příkop mezi Severem a Jihem, nyní je to příkop mezi Západem a Východem,“ řekl. Evropská politika by podle něj měla takové příkopy překlenovat. Po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách podle Zaorálka není spolupráce USA a dalších členských zemí NATO v ohrožení. Je ale třeba počkat, jak bude konkrétně zahraniční politika USA pod Trumpovým vedením vypadat, dodal český ministr.