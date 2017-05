Zaorálek: O podpisu velvyslance ČR v Číně měly být informace

Zaorálek to v neděli řekl v TV Prima. Dopis, který vyvolal podráždění Pekingu, Kopecký podepsal se souhlasem Černínského paláce, ovšem bez Zemanova vědomí.



Jak již dříve napsaly Lidové noviny, Kopecký dopis podepsal v půlce února. Zemana podle deníku nejvíc překvapilo, že o Kopeckého kroku nevěděl, i když má jinak vztahy s Čínou plně pod kontrolou. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka nebyl dopis konzultován.

„Tady šlo o to, že 11 států, mezi nimi i Česká republika, prostě zvedly to, co bylo dokonce běžně i v čínských médiích, že je podezření, že jsou mučeni někteří novináři. A my jsme jenom řekli, nic víc, jenom aby se to vyšetřilo,“ řekl Zaorálek. Podle něj nešlo o kritiku Číny. Podle něj mělo jít původně o stanovisko všech členských států EU.

„Tam, řekněme, chyběly informace. To je jediná věc, kterou bych uznal, že když se připravuje cesta prezidenta, tak takové věci se musí zvažovat. A tam určitá, řekněme, chyba, byla. To já uznávám,“ konstatoval. „Pokud to prezident chápe tak, že v době přípravy jeho cesty o tom měla být informace, tak má pravdu,“ připustil.

Dodal však, že si nikdy dialog s Čínou nepředstavoval jako jednostrannou věc, kdy se česká strana nebude mít možnost vyjádřit například k porušování principů vzájemné spolupráce. Zaorálek řekl, že když v tomto volebním období přiletěl na svoji první pracovní návštěvu Číny, tak třetina rozhovorů s jeho tamním protějškem se týkala ochrany lidských práv. „A říkal jsem mu, že toto bude součástí našeho dialogu,“ řekl Zaorálek.