Zaorálek přijel za Zemanem. Mluvili jsme i o velvyslancích, řekl k Forejtovi

O ambasadorech hovořili mimo schůzku, které se účastnil Zemanův expertní tým tvořený šéfem ČNB Jiřím Rusnokem, poslanci Marií Benešovou a Jaroslavem Zavadilem, Martinem Nejedlým a kancléřem Vratislavem Mynářem.

Forejt ukončil služební poměr na ministerstvu zahraničí 2. ledna. Místa na Hradě se vzdal k 6. prosinci z osobních a zdravotních důvodů. Krátce před tím média upozornila na existenci kompromitujícího videa, na kterém je údajně Forejt zachycen. Autentičnost záběrů se nepodařilo ověřit.



Na ministerstvu byl Forejt ve služebním poměru od června 2015, ale po celou dobu měl neplacené volno. Prezident Zeman po oznámení Forejtova odchodu z Hradu prohlásil, že stále věří, že se Forejt stane velvyslancem ve Vatikánu. Podle Zemana záleží na ministerstvu zahraničí a souhlasu Vatikánu. Zaorálek v reakci na Zemanovo prohlášení řekl, že debaty o obsazování velvyslaneckých postů se mají odehrávat mezi dotčenými státy, a nikoli veřejně.

Budoucí velvyslanec ve Vatikánu však musí mít bezpečnostní prověrku na stupeň „tajné“. Podle serveru Týden.cz Forejt prověrku měl, ale po odchodu z Hradu ji vrátil. Hrad ani Národní bezpečnostní úřad tuto informaci nepotvrdily ani nevyvrátily.

Média Forejtovu výpověď spojují s řevnivostí mezi Forejtem a kancléřem Mynářem nebo poradcem Nejedlým. Prezident již dříve popřel, že by za odchodem Forejta z hradní kanceláře stály jejich intriky. Výměna šéfa protokolu se podle něj chystala několik měsíců.

ČR bude dlouho čekat na nového velvyslance USA

Šéf české diplomacie se v sobotu vajádřil také k situaci, která panuje okolo nového velvyslance USA v České republice. Zaorálek se obává, že na něj Česko bude čekat dlouho, protože návrh musí nejprve schválit Kongres. Celou situaci kolem odvolání všech velvyslanců nastupujícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem považuje za bezprecedentní.

Na dotaz, zda nový velvyslanec nastoupí do konce roku, uvedl, že ani tím si není jist. „Ale nechci být úplně skeptický,“ podotkl. Nikdy se podle něj nestalo, že by byli odvolání všichni velvyslanci.

List The New York Times s odvoláním na diplomatické zdroje uvedl, že mnoho amerických velvyslanců bude muset zahraniční posty opustit ještě před Trumpovou inaugurací 20. ledna. Nápor na americký výbor zabývající se nominacemi a Kongres bude podle Zaorálka příliš velký na to, aby jmenování bylo rychlé.

Česko po Trumpově zvolení opouští Andrew Schapiro, který nepatří k Zemanovým oblíbencům. Stejně jako zhruba třetina amerických ambasadorů je takzvaným politickým velvyslancem. To znamená, že ho do úřadu vyslal přímo prezident Barack Obama na základě osobního vztahu. Podle bývalého velvyslance v USA Alexandra Vondry je obvyklé, že tito političtí velvyslanci zpravidla na funkci s příchodem nového prezidenta rezignují.

Zaorálek po sobotním jednání také uvedl, že vítá pozvání do Bílého domu, které od budoucího amerického prezidenta dostal Zeman počátkem prosince. Mluvčí hradu Jiří Ovčáček už dříve řekl, že pro Česko, které je součástí EU a NATO, bude klíčový vztah s USA. „Zatímco vláda zaspala, pan prezident aktivně navazuje mimořádně přátelské vztahy s novým prezidentem USA Donaldem Trumpem,“ sdělil prezidentův mluvčí.

Zatímco v době prezidentování Baracka Obamy byly vztahy Zemana a americké administrativy velmi vlažné, s příchodem Trumpa se očekává jejich oteplení. Spekulovalo se i o tom, že by velvyslankyní mohla být Trumpova bývalá žena Ivana Trumpová, rozená Zelníčková, která pochází ze Zlína. Přimlouval se za ni u Trumpa i Zeman. Trumpová zájem stát se velvyslankyní v Česku potvrdila.

Dokud se funkce neujme Schapirův nástupce, povede zřejmě ambasádu zástupkyně velvyslance Kelly Adamsová-Smithová. Vyplývá to z vyjádření amerického ministerstva zahraničí, podle nějž je tento postup běžnou praxí.

Se Schapirem se rozloučili už i Pražané

S americkým velvyslance v ČR Andrewem Schapirem se v sobotu 14. ledna rozloučili i lidé v Praze. Uspořádali happening, na kterém se sešlo asi 40 lidí. Akce se konala poblíž Karlova mostu. Příchozí Schapirovi zazpívali písně Škoda lásky a Goodbay Andrew složenou o něm.

V českém textu se zmiňuje například to, že velvyslanec je příjemný chlapík nebo že si možná vzpomene na červené trenýrky. Ty jsou symbolem odpůrců prezidenta Miloše Zemana, který Schapira několikrát ostře kritizoval. Sám velvyslanec ale nedorazil, podle pořadatele ho zvali, ale ve svém rozvrhu nenašel čas.