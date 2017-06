Zaorálek už jednou nazval Bakalu gaunerem. Teď slibuje, že s ním 'zatočí'

Po vynesení rozsudku si však Zaorálek ještě přisadil: „Bylo by zlé, kdyby v této zemi nebylo možné podvod nazvat podvodem.“ Naposledy do nepřítele sekl o víkendu.



„Tady, v této zemi, si pamatuju pana Bakalu, který vytáhl peníze z lidí, pak je dal Nadaci Václava Havla a ta pak lidi učila ty správné hodnoty. To je takový zvláštní kruh. Já nepochybuji o tom, že typ Bakalů a podobných miliardářů, kteří se stavějí do čela společnosti, bude budovat jinou zemi, než kterou jsme chtěli my těch 140 let,“ varoval Zaorálek na setkání ČSSD.

Od vyhraného sporu s Bakalou se mnohé změnilo. Z někdejšího předsedy Poslanecké sněmovny se v sobotu stal volební lídr ČSSD. A z kdysi fungující důlní společnosti zase podnik v likvidaci.

Zaorálek nově voličům slibuje, že zatočí s establishmentem, který podle něj Bakala reprezentuje. Slib má ale docela pikantní příchuť, neboť přichází krátce po odchodu Bohuslava Sobotky z čela strany. Muže, který Bakalovi k podnikatelskému záměru na severu Moravy dopomohl. V klíčovém roce privatizace OKD byl Sobotka ministrem financí.

A je tu ještě další, mnohem závažnější rozměr. Kvůli roli v privatizaci vystupuje Sobotka coby svědek v trestní kauze. Tu už třetím rokem rozplétá Obvodní soud pro Prahu 2. Snaží se zjistit, zda státu vznikla při prodeji akcií škoda 5,7 miliardy korun, jak tvrdí žalobce.

Na lavici obžalovaných přitom skončily jen „malé“ ryby. Dva manažeři někdejšího Fondu národního majetku a soudní znalec. První dva údajně porušili povinnosti a ten druhý zpracoval „cinklý“ posudek.

Soud loni požádal o vypracování revizního posudku. Ten na soud dorazil koncem května. Lze proto očekávat, že ještě do voleb proběhne další státní ve sledované privatizační kauze, která se nebezpečně dotýká sociálnědemokratického premiéra. Obžalovaní totiž tvrdí, že nic nezatajovali a vedení ministerstva financí o všech krocích informovali.

Představa, že by premiéra soud griloval během volební kampaně, není pro ČSSD zrovna příjemná. Natož kdyby musel věc komentovat nový volební lídr a člen Sobotkova kabinetu.

Dost možná se tomu ale Zaorálek nevyhne ani bez soudu. Je totiž jedničkou kandidátky ČSSD v Moravskoslezském kraji. Tedy v regionu nejvíce postiženém krachujícími OKD.

Dopady se odhadují v řádu desítek tisíc lidí. Nejen zaměstnanců společnosti, ale i dodavatelských firem a nájemníků bytového fondu po OKD. Ten čítá 44 tisíc bytových jednotek.

Spor Zaorálka s Bakalou se týkal právě bývalých bytů těžební společnosti na severu Moravy. Po privatizaci je vlastnila firma RPG Byty z Bakalova impéria. V privatizační smlouvě stálo, že v případě prodeje bytů budou přednostně nabídnuty dosavadním nájemníkům za netržní cenu. K tomu ale nikdy nedošlo. Místo toho byty dál měnily vlastníka – naposledy se jím stala lucemburská firma s poněkud záhadným názvem Fondy Bydleni 2 S.a r.l.

Zaorálek se k tématu vrací

Nájemníci se se situací nechtějí smířit. Dlouhodobě chtějí nemovitosti odkoupit.

Inkriminovaný výrok, za který si Zaorálek vykoledoval soudní tahanice, zazněly v říjnu 2008 na tiskové konferenci v Ostravě. Zaorálek tvrdil, že Bakala prodej bytů nájemníkům slíbil. Finančník to popíral. „Pan Bakala se chová jako gauner,“ řekl tehdy Zaorálek.

Od té doby se k problematice vracel opakovaně. Toto téma nakousl i na půdě Poslanecké sněmovny. V roce 2011 interpeloval ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09). Ve stejném roce řekl: „Lidé počítali s tím, že si ty byty budou moci koupit. A tak si nekupovali jiné a čekali. Za tu dobu ceny bytů násobně stouply, i o tyto peníze kvůli čekání přišli.“