Jeho náměstek Martin Tlapa to ve čtvrtek probere s čínskou velvyslankyní. Jurečka měl v Číně jednat se svým protějškem a s ministrem pro oblast vodního hospodářství.

V úterý však informoval o tom, že ve čtvrtek do Číny nezamíří, protože ministři plánované schůzky zrušili. „Vysvětlení bylo, že je to z důvodů, které obě strany zcela jistě chápou,“ řekl České televizi Jurečka, jeden ze zastánců ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), který se setkal s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou.



Zaorálek uvedl, že zrušení schůzek probere Tlapa ve čtvrtek s čínskou velvyslankyní na dříve naplánovaném jednání. „My jsme se dohodli, že Čína pomůže vyrovnat schodek mezi exportem a importem mezi ČR a Čínou, právě zemědělské výrobky byly ty, které mohly pomoci,“ uvedl. Tlapa podle něj bude žádat, aby Čína podnikla kroky, které pomohou situaci vyřešit.

Dovoz z Číny do Česka letos do konce srpna klesl podle údajů Českého statistického úřadu o 1,7 procenta na 276 miliard korun. Český export oslabil o pět procent meziročně na 29 miliard korun. Zaorálek uvedl, že doufá v to, že země budou v zemědělství pokračovat v tom, na čem se domluvily. Zrušení schůzek podle něj nezapadá do toho, co se dohodlo.

„Nevypadá to jako krok k tomu, co my vidíme jako závazek na straně Číny,“ řekl Zaorálek. Česká strana si podle něj závazky plní. „V diplomacii můžete buď jednat, nebo posílat nóty. V této chvíli budeme jednat,“ uvedl. Strategické partnerství s Čínou je podle něj dobrý rámec a doufá v to, že se ho podaří naplnit.