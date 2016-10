O závěrečnou chuť se postarají lístky špenátu a čerstvé bylinky, se kterými jsem vůbec nešetřila. Vše nakonec ideálně chuťově souzní v pečené nasládlé paprice, kterou je třeba důkladně obvázat jako balíček. Jen aby nám nevypadly poklady uschované uvnitř!



I vegetariánské pokrmy mohou být výživné

Vegetariánské pokrmy mají nespornou výhodu, jsou totiž lehce stravitelné a pokud si udě-láte čas a připravíte si je, budete sami překvapeni, že si lze občas pochutnat i bez masa. Nepochybně jde i o nový trend, kdy se zařazují do jídelníčku stále více bezmasá jídla. Nutričně však tento pokrm v ničem nestrádá. Naopak. Zelená puy čočka je zde v centru pozornosti. Oproti jiným druhům obsahuje velké množství rostlinných proteinů a vlákniny, a proto je puy řazena mezi nejlepší čočky.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz

Zelená puy čočka není jen výsadou Francie

Přesto, že se zelená puy (čti: pwi) čočka pěstuje ve střední Francii v obalsti Le puy el Ve-ley, regionu Auvergne, není jen pro gurmánské Francouze. Její sláva už dávno překonala nejedny hranice a dnes jde o významně zdravou luštěninu. Ačkoliv pochází z chudého regionu, vydobyla si svoje místo na výsluní a je velmi ceněna. Je také nazývána kaviárem chudých.



Přirovnání ke kaviáru reprezentuje kvalitu suroviny a evokuje i podobnost vzhledem, přesto jde o surovinu, která je v poměru ceny a zdravotních benefitů ideálním lidovým porkmem. O její nutriční bohatost se zasadilo i zvláštní mikroklima právě v oblasti, kde se pěstuje, i když dnes ji objevíme i mimo Francii.

Proč je zelená čočka tak ceněna?

Má svoji unikátní chuť, zemitou, oříškovou s lehce pepřovým nádechem. Výborně se s ní vaří, nemusí se máčet, je pevná, při varu konzistentní, takže i když ji povaříte trochu déle, nikdy není na kaši. Má krásnou, tmavě zelenou až šedomodrou barvu, uvntř žlutou, a po uvaření ztrácí modrý nádech a přemění barvu. Přesto jí to na talíři sluší! Nejvýznamnější jsou však její účinky na zdraví: je velmi výživná, plná rostlinných proteinů, vitamínů, minerálů a dodá tělu i přes výhradní vegetariánské použití potřebné živiny. Ačkoliv jsme možná po celá léta zvyklí na naši větší, hnědou čočku, stojí za to si zelenou čočku ochutnat ...a buďte na pozoru, zamilujete se do ní.

Použití zelené čočky nezná hranic

Zelená čočka nemusí být jen čistě vegetariánským pokrmem. Je velmi variabilní, takže se skvěle hodí jako příloha třeba právě k masu či rybě. Samostatně je často používána do salátů. Je to dáno především tím, mimo zmíněných benefitů, že je velmi efektní, menší zrnka, která se nerozvaří, dobře vypadají a navíc výborně nasají chutě dresinků.

Zelená čočka se ale především svoji chutí dere na výslunní a často je královnou pokrmů, tedy si právem zaslouží naší pozornost. Pikantně chutná také v podzimním salátu s červenou řepu a opečenou máslovou dýní, tam se jednoduše její zdravotní účinky násobí, a nakonec musím podoktnout, že i chutě. Neobvyklé spojení se zapečenou paprikou mě však úplně nadchlo! A vtip v pevném zavázání naplněných půlek paprik je také velmi zajímavý způsob jak papriky podávat. Záměrně je tento recept inspirovaný Women and Home, jen ukázkou jak připravit zapékané papriky a je jen na vás, jak je budete podávat. Můžete na talíři doplnit vajíčkem, pečivem či salátem anebo podávat jako krásně barevnou přílohu. A tak si je užije!

Zapékaná paprika plněná zelenou čočkou a špenátem

5 větších červených paprik



200 g zelené puy čočky



1 větší šalotka



3 stroužky česneku



2 lžíce olivového oleje



1 vanička koncentrovaného zeleninového vývaru



1 lžička mleté skořice



2 lžičky mletého římského kmínu



100 g mladých špenátových lístků



1 hrst rozinek



1 hrst piniových oříšků



1 hrst čerstvé máty



1 hrst čerstvé plocholisté petržele



olivový olej na pokapání paprik



mořská sůl



čerstvě namletý pepř



provázek na pečení



Nejdříve si uvaříme zelenou puy čočku. Odměříme ji, dáme do sítka a propláchneme stu-denou vodou a necháme odkapat. V hrnci, nejlépe s těžkým dnem si zahřejeme olivový olej a přidáme na jemno nakrájenou cibuli a osmahneme ji dokud nezesklovatí. Přidáme oloupaný a rozdrcený česnek, skořici a římský kmín, jen velmi krátce osmahneme přidá-me a okapanou čočku. Vše smícháme a zalijeme 400 ml studené vody a přidáme koncentrovaný zeleninový vývar.

Přivedeme k varu a vaříme 18 - 20 minut dokud čočka není měkká. Sice se nerozvaří, ale měla by být na skus lehce rezistentní. Poté čočku dáme do sítka jen, aby okapala přebytečná voda a přendáme ji do mělčí misky a osolíme ji a přidáme omyté a osušené špenátové lístky, piniové oříšky, rozinky a nahrubo nakrájené bylinky. Vše opatrně promícháme, ochutnáme, případně dochutíme solí a pepřem a dáme stranou.

Zatím si předehřejeme troubu na 180°C. Omyjeme papriky a ostrým nožem je vertikálně rozpůlíme tak, aby na jedné straně zůstala stopka papriky. Odkrojíme jadřinec a vyjmeme semínka. Připravíme si zapékací misku, kterou pokapeme olivovým olejem. Nyní vyzmeme půlku papriky a naplníme ji směsí čočky, špenátových lístků, koření a bylinek a stejně naplníme i druhou část. Poté obě naplněné papriky k sobě přitlačíme a provázkem je pevně, jako když balíme dárky, převážeme.

Klademe do zapékací misky. Takto postupujeme i u zbývajících paprik. Papriky ještě lehce pokapeme olivovým olejem a dáme do vyhřáté trouby péct na 30 minut. Podáváme jako samostatný pokrm, můžeme podávat s humusem nebo ochuceným jogurtem s orientálním mletým kořením anebo třeba pálivou pastou harissa. Na talíři ještě můžeme pokapat olivovým olejem.