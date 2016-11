Zapomeňte na Tinder, přichází ‚Sindr‘. Aplikace, která má katolíkům ulehčit život

Tak jako lidé využívají aplikace na hledání nejlepší restaurace, nebo třeba nejbližší benzínové pumpy, tak budou moci na mapce také hledat nejbližší kostel, kde probíhají zpovědi či kněží slouží mše.



Připravovaná aplikace nazvaná jednoduše „The Catholic App“ (Katolická aplikace) bude využívat stejné technologie jako seznamka Tinder, používaná k vyhledávání sexuálních partnerů. Proto brzy získala přezdívku „Sindr“ („sin“ je anglický ekvivalent pro hřích – Pozn. red.).

Iniciátory aplikace jsou představitelé skotské arcidiecéze St. Andrews a Edinburghu. Spojili své síly s technologickou společností Musemantik. Oficiálně ji za tónů skotských dud představil arcibiskup Leo Cushley v úterý v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Thanks to all who took part in today's very successful launch of our new Mass & Confession finder app in Rome especially @viganoctv. pic.twitter.com/nAeq3hCgLd