Zastřelení holuba? V televizi se objevuje mnohem větší svinstvo, říká Pohlreich

Majitel motorestu bere do ruky revolver, jde do voliéry s holuby a postupně zde vybere a na trávníku střelí do hlavy tři ptáky. Chystá je jako oběd pro svého syna. Podle jeho slov, mu takový způsob zabití připadá nejhumánější. Právě taková scéna se také odehrála v pořadu ZdeňkaPohlreicha.

Lidovky.cz: Připadá vám zcela v pořádku, když televize odvysílá pořad, ve kterém někdo zastřelí holuba z bezprostřední blízkosti?

Vy jste viděla nějakou scénu, kde někdo střílí holuba? Mám pocit, že to bylo rozrastrovaný..

Motorest Ušák Kontroverzní díl, který televize Prima odvysílala v pondělí večer, se odehrál v Prunéřově nedaleko Kadaně. Erich Szymaniec, svérázný majitel motorestu a motorkář, si pozval Zdeňka Pohlreicha, aby mu pomohl s jeho restaurací. V pořadu se neskrývá se svou nenávistí k Arabům, které ve svém podniku nestrpí. Když se po pár týdnech Zdeněk Pohlreich vrací, aby "zkontroloval", jak si v motorestu vedou, převleče se do nikábu a následně je majitelem, který ho nepozná, vyveden ven. Szymaniec také pořádá tzv. protimuslimskou jízdu s ostatními motorkáři a holuby ze svého chovu zabíjí revolverem.

Lidovky.cz: Rozrastrované to sice bylo, ale myslím, že si každý domyslí, co se stalo..



No tak. Ale pořád nechápu, co ode mě chcete slyšet.

Lidovky.cz: Ptám se na to jestli se vám zdá zcela v pořádku, že se to odvysílalo...

A vy máte pocit, že je to horší než když ukazujou záběry, jak leží lidé někde v krvi. To vám nevadí? Já si myslím, že když někdo chová zvířata k vlastní konzumaci, tak že je musí pak zabít. Samozřejmě sleduju, že někteří lidi mají na Facebooku pocit, že se stalo něco příšernýho, ale já ten pocit nemám. To, co se v pořadu objeví, nebo neobjeví, je mimo mojí kontrolu. Obsah pořadu neřídím. Já v tom hraju. Nechci se z ničeho vykrucovat, ale jsou tu lidi jako je pan Erich, a já si myslím, že Ano, šéfe! má znaky reality show a mě tohle prostě nepohoršuje. Nechci si hrát na falešnou morálku. Tady je člověk jakej je a žije svůj život tak, jak uzná za vhodný. A na to má stoprocentní právo. Mám pocit, že se v televizi objevuje mnohem větší svinstvo než je tohle.

Lidovky.cz: S tím souhlasím. Ale každého se dotýká něco jiného..

My jsme odvysílali situaci, tak jak byla natočená a nějakým způsobem to dokreslilo to, jaký lidi jsou, a jaký je jejich vidění světa. A samozřejmě na to maj právo. Ten pořad je daleko víc dokument než reality show, mě to nepřipadá o nic odpornější než je třeba Výměna manželek. O tom bychom si ale mohli povídat donekonečna. My jsme tam od toho, abychom s tou restaurací dokázali něco udělat, pokud je to v našich silách, a to je jediný, co mě zajímá. Jestli je někdo nácek nebo komunista, tak to je mi v podstatě jedno.

Lidovky.cz: Tušil jste do čeho jdete? Chápu, že jste nemohl přesně vědět, jak bude natáčení probíhat, ale měl jste tušení za kým jedete?

Taková věc se tušit nedá. Mám rešerši, díky které mám přehled, co se kde zhruba děje. A mě to v nejmenším nepohoršuje. Já mám pocit, že se nestalo nic, co by stálo za pozornost. Kdybychom měli pranýřovat všechny, kteří na dvoře zabijou slepici, tak by se tiskli hodně tlustý noviny. Fakt bych nedělal žádný drama z toho, že někdo neumí pořádně zabít holuba. Správnej pohled byl ve filmu Vesničko má středisková – takhle se to má dělat správně...Někomu je ale bližší tahle technika, ale to z něj nedělá lepšího ani horšího člověka.

Lidovky.cz: Jak se vybírají restaurace, které se ve vašem pořadu objeví?

Říkal jsem to asi milionkrát. Restaurace vybírá produkce. Já na to nemám prakticky žádnej vliv. Oni to vyberou, zhodnotěj potenciál, jestli to stojí za natáčení, a pokud si myslí, že ano, tak tam točíme. Za mě se v tom díle neodehrálo nic obrovsky pohoršujícího a myslím, že televize to vidí stejně. Já nechodím na motorkářský srazy, ale kdyby ano, je to čistě moje věc. Přijde mi škoda, že se všichni ukájej na takový kravině jako, že někdo zastřelil svýho vlastního holuba. O tom v tom pořadu nešlo. Jde tam o chlapa, kterej má za sebou nějakou životní story, a kterej má obrovskou sílu a energii něco udělat a nakonec to udělá. To si myslím, že je podstatný. Je to borec, kterej se stará o svojí rodinu, svoje příbuzný, stará se o chlapa, kterej s nim byl v base a kvůli cukrovce přišel o nohy. Odmítám, že z něj sluníčkáři chtěj udělat monstrum. To je pro mě neakceptovatelný. Je strašně jednoduchý nasadit někomu psí hlavu, ale v tomhle díle šlo o něco jinýho.