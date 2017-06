Zátarasy migrantů na silnici u Calais mají první oběť. Je jí polský řidič

Migranti jsou evakuováni z „džungle“ v Calais. Tábor má být zlikvidován. | foto: Reuters

CALAIS Smrt řidiče polské dodávky si na dálnici do Calais na severu Francie vyžádala havárie, kterou způsobily zátarasy, jež položili na vozovku migranti. Vozidlo narazilo do jednoho ze stojících kamionů. Jde o první případ úmrtí řidiče v souvislosti s umělými zátarasy. Přistěhovalci se tímto způsobem snaží zpomalovat nákladní vozidla v naději, že se do nich dostanou.

Podle agentury AFP policie v souvislosti s nehodou zatkla devět Eritrejců, kteří se schovali do korby jednoho ze stojících kamionů, a obvinila je ze zabití z nedbalosti, narušování dopravy a ohrožování zdraví řidičů.

Migrace z Libye: Čím více uprchlíků se zachrání, tím vražednější metody pašeráci vymýšlí Policie na několik hodin uzavřela v úseku vzdáleném asi 15 kilometrů od Calais dopravu, dokud nebylo vyproštěno řidičovo tělo a odstraněna havarovaná vozidla. Případy kladení zátarasů na dálnici u Calais se od jara opět množí. Přes zimní období jich bylo mnohem méně, což ovlivnilo i zrušení divokého tábořiště známého jako Džungle, kde bivakovaly tisíce migrantů. Francouzské úřady se pokusily osazenstvo tábora rozvést do ubytoven a kempů po celé zemi. Přistěhovalci se ale po menších skupinách ke Calais opět vracejí.