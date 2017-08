‚Zavolal prezident republiky.‘ Ringo Čech se stal volebním superlídrem SPO

Praha Stranu práv občanů (SPO) do voleb povede jako superlídr hudebník a výtvarník František Ringo Čech. O hlasy voličů se bude ucházet v čele stranické kandidátky v Praze. Zástupci SPO to ve čtvrtek oficiálně oznámili na tiskové konferenci.

„Vždy jsem tvrdil, že se do politiky vrátím, až vlast zavolá. Jak víte, vlast jen tak nevolá, ale zavolal prezident republiky (Miloš Zeman),“ řekl Čech. Od něj v roce 2015 dostal vysoké státní ocenění medaili Za zásluhy. Čech již v minulosti působil jako poslanec sociální demokracie.

Čech považuje pozici superlídra za zavazující. „Do těch voleb jdu, protože podporuji stranu prezidenta. Jsem prezidentův muž a toto je prezidentova strana. Takže myslím, že jsem na svém místě,“ poznamenal. Zároveň řekl, že dostal velmi těžký útok, protože si „zemanovci“ nestojí v současné době „úplně brilantně“.

Podle průzkumů voličských preferencí má SPO nyní daleko k překročení pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Sněmovny. Její dosažení označil předseda strany a senátor Jan Veleba za cíl strany. „Pan prezident Zeman oznámil, že jde do druhé volby. Myslím si, že ji vyhraje a myslím si, že v tom případě bude potřebovat spojence v Parlamentu,“ odůvodnil motivaci strany.

Veleba povede stranickou kandidátku na Vysočině, první stranický místopředseda Marian Keremidský v Jihomoravském kraji. Do čela kandidátní listiny ve Středočeském kraji byl nominován bývalý vysoko postavený voják Hynek Blaško.

Veleba řekl, že strana by chtěla dát do volební kampaně 15 milionů korun. Většinu peněz plánuje získat úvěrem, část by měli dodat sponzoři. Podobu samotné kampaně teprve SPO chystá.

SPO, která není zastoupená v Poslanecké sněmovně, ale má dva senátory, vznikla v prosinci 2009. V lednu následujícího roku změnila název na Strana práv občanů - zemanovci (SPOZ). Předsedou strany byl krátce Zeman. Po prohraných sněmovních volbách v květnu 2010 ale na post rezignoval. V roce 2013 byl zvolen čestným předsedou. V březnu 2014 vypustila strana ze svého názvu slovo zemanovci.

V předčasných volbách v roce 2013 i přes Zemanovu podporu SPO získala jen 1,5 procenta hlasů. Do letošních voleb chtěla strana jít společně s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, to ale spolupráci odmítlo. Mezi členy SPO je řada spolupracovníků Zemana.