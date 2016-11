Záznam chybí, ale řešili jsme incident mezi Rychlíkem a ochrankou, potvrdila zpětně policie

„Nejdříve přiběhl nějaký člověk, zeptal se, jestli mám problémy, pak mě vzali a vedli mě z haly. Celou dobu mi tykali a nadávali do haj..., buzerantů a feťáků,“ líčí režisér Rychlík perné chvíle s ochrankou Hlavního nádraží v Praze.

Minulý týden v pátek se docent JAMU vracel po čtvrté hodině ranní se svou ženou z večírku v Lucerně a jelikož mu kamarád, u kterého měl přespat, neotevřel, rozhodl se pár čekat na vlak do Brna přímo na Hlavním nádraží v Praze.

Rychlík se rozhodl v kavárně, která zrovna otevírala, objednat čaj. Než ale personál místo připravil, usnul a dostal se s číšníky do slovní potyčky, na což zareagovala ochranka, a vše skončilo režisérovým vyvedením na ulici. Když se Rychlík vracel zpět do haly, požádal policisty o pomoc.

Břetislav Rychlík

„Na základě informací, které byly v úterý zveřejněné v médiích, jsme kontaktovali konkrétní policisty, kteří v tu noc na Hlavním nádraží vykonávali hlídkovou službu. Zjistili jsme, že popsaný incident (napadení ochrankou) neřešili,“ potvrdila zpětně mluvčí pražské policie Iveta Martínková.

Nenahlášený incident

O incidentu prý nebyl záznam, neboť Rychlík nic nenahlásil. „V pátek v ranních hodinách policisty sice kontaktoval muž s tím, že byl vyveden z budovy Hlavního nádraží, ovšem s policisty posléze nechtěl nic řešit a ani neuvedl žádné další podrobnosti. Tedy žádné oznámení o protiprávním jednání neučinil. Z toho důvodu nebylo možno v našich evidencích dohledat, že by se zmíněnou událostí policisté zabývali,“ dodala Martínková.

To, že nic nehlásil, potvrzuje i režisér. „Zkuste něco sepisovat, když čekáte na vlak,“ argumentuje Rychlík. Policisté ho pak dle jeho slov měli kvůli agresivní ochrance eskortovat do čekárny. Krátce na to měl Rychlík už nastoupit na vlak do Brna.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která v polovině října převzala nádraží od italské společnosti Grandi Stazioni, chce incident vyřešit. „O tomto incidentu není záznam, budeme prověřovat popsané okolnosti a rádi bychom vstoupili v jednání s panem Břetislavem Rychlíkem. Nechceme předjímat výsledek šetření, určitě však nesouhlasíme s níže popsaným jednáním členů ochranky,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Od té doby, co Správa železniční dopravní cesty převzala nádraží, se prý jedná o první podobný vážnější incident.

Server Lidovky.cz loni upozornil, že lidé bez domova, kteří se zdržují na pražském Hlavním nádraží, se stávají obětmi násilí ze strany tamní ochranky. Kritizovali to sociální pracovníci v terénu i neziskové organizace.