Zničte panenku, může odposlouchávat, radí Němci. Kauzou se bude zabývat Jourová

Panenka Cayla umí odpovídat na jednoduché dětské otázky, musí se ale kvůli tomu připojit na internet. Například pokud se dítě zaptá, jak se říká malému koni, panenka odpoví: „Říká se mu hříbě.“ Pod roztomilým obličejem se ale skrývají potenciální rizika. Německá federální agentura Bundesnetzagentur, která se zabývá mimo jiné telekomunikacemi, proto majitelům této sofistikované hračky doporučila její zničení. Hrozí totiž, že by skrze připojení přes rozhraní Bluetooth mohli cizí lidé nejen odposlouchávat dění v místnosti, ale také přímo komunikovat s dětmi.

Na slabiny v zabezpečení hračky bylo poprvé upozorněno v lednu roku 2015. Společnost The Vivid Toy group, která panenku distribuuje, již v minulosti sdělila, že případy napadení softwaru izolovala a vyřešila. I přesto podle serveru BBC mnoho expertů varovalo, že problém přetrval.

Na problém nyní zaměřila pozornost i Evropská komise. „Budeme to zítra probírat s kolegy, do jaké míry je to vážná záležitost,“ sdělila serveru Lidovky.cz eurokomisařka Věra Jourová. „Musíme se podívat na to, do jaké míry je to celoevropský problém, protože je tam podezření, že by se mohla soukromá data dostávat do oběhu a mohlo by to skýtat určitá nebezpečí,“ dodala.



Německé telokemunikační zákony evidují podle BBC Caylu jako „skryté přenosové zařízení.“ Ve spojení se striktními zákony o soukromí se hračka stala prakticky nelegální, zničení panenky je tedy nejjednodušší cesta, jak nejen vyhovět zákonu, ale také zabránit případnému dalšímu zneužití.