Zběh z KLDR: Elity se staví proti Kimovi. Kvůli pronikání informací do země zvenčí

Tche je za posledních takřka 20 let nejvyšším severokorejským představitelem, který ze země uprchl. Od prosince 2016 se pravidelně vyjadřuje pro média.



„Jsem si jistý, že moji příbuzní, moji bratři a sestry, byli buď posláni do odlehlých, uzavřených oblastí nebo do vězeňských táborů. Může mi to zlomit srdce,“ prohlásil podle zpravodajského serveru BBC News.

Tato skutečnost je jedním z důvodů, proč chce Tche Jong-ho maximálně osobně přispět k pádu severokorejského režimu. „Proto jsem odhodlaný udělat, cokoli bude možné, aby zachránil svou rodinu a vůbec všechny Severokorejce z otroctví,“ zdůraznil.

Podle něj je jedním z důvodů rostoucí nespokojenosti severokorejské elity fakt, že do doposud velmi izolované KLDR se postupně začínají dostávat informace ze zahraničí.

Kim KLDR z bídy nevyvedl

„Když Kim Čong-un přišel k moci, doufal jsem, že přijme rozumná rozhodnutí a vyvede Severní Koreu z bídy, ale brzy jsem propadl zoufalství, když jsem sledoval, jak bezdůvodně provádí čistky mezi vysokými činiteli,“ řekl 54letý Tche ve středu při své první tiskové konferenci pro zahraniční novináře. „Lehká forma disentu či kritiky režimu, které byly donedávna nemyslitelné, jsou stále častější,“ dodal.

Tche uvedl, že v Evropě je více severokorejských diplomatů, kteří chtějí uprchnout do Jižní Koreje, stejně jako on, jeho manželka a dva synové v univerzitním věku. Prohlásil rovněž, že pouze ekonomické reformy mohou ukončit Kim Čong-unovu vládu.

Severní Korea pokračuje v státem řízené ekonomice po vzoru Sovětského svazu, řadu let už ale v zemi funguje síť neoficiálních trhů, které se pro občany staly hlavním zdrojem potravin i výdělku, píše agentura Reuters.

Na dotaz, zda by místo Kim Čong-una mohl Severní Koreji vládnout diktátorův bratr Kim Čong-čul, odpověděl Tche skepticky. „Kim Čong-čul nemá o politiku vůbec zájem. Zajímá ho hudba. Zajímá ho jen Eric Clapton. Kdyby byl normální člověk, jsem si jistý, že by byl velmi dobrým profesionálním kytaristou,“ uvedl Tche.