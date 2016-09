Maraton cimrmanovských výročí začal včera – 16. září 1966 totiž poprvé veřejně zaznělo jméno Jára Cimrman. Tehdy šlo ovšem ještě o řidiče parního válce, který v nafukovací hale fiktivní rozhlasové Nealkoholické vinárny U Pavouka vystavoval svá umělecká díla. Nápad udělat z Járy Cimrmana zapomenutého génia přišel záhy poté a už v říjnu následujícího roku se konala premiéra první cimrmanovské hry Akt.

LN: Zkraje své existence jste psali jednu hru za druhou. Měli jste tolik nápadů?

Na zakládající schůzi, která se sešla v říjnu 1966, jsme se zavázali, že každý z nás napíše jednoaktovku. Já i Láďa a Jiří Šebánek jsme slib splnili, vznikly hry Akt, Vyšetřování ztráty třídní knihyaDomácí zabijačka; jen Miloň Čepelka svůj kus nedodal, sice ho prý napsal, ale do té míry se mu nelíbil, že jej nezveřejnil. To byly naše první hry; protože jsme na začátku potřebovali repertoár, museli jsme se snažit. Později jsme psali vlastně i proto, že jsme viděli, jak se při zkoušení nové hry vždycky soubor stmelí. Takže jsme hledali téma, kde jsme ještě nebyli a zase znova šli do rizika, že tentokrát to třeba bude nepovedená věc. A i to riziko lidi vždycky stmelí a divadlo žije.

LN: Uvádíte stále patnáct her, další už se, vzhledem ke smrti Ladislava Smoljaka, zřejmě nedá očekávat. Nebo vám něco zůstalo v šuplíku?

Nezůstalo. S Láďou jsme si slíbili, že České nebe bude naše poslední hra a celý ten cimrmanovský seriál se jím uzavře. Ale nedá se říct, že by kolektiv proto nebyl stmelený, teď nás stmeluje něco jiného: stáří a nemoci. Je veliké dobrodružství už jenom se sejít a obsadit představení tak, aby ten byl zdravej a onen toho neměl na bedrech moc...

LN: Pokud vím, hru Lijavec vám zakázali. Premiéra byla v roce 1982, ale pracovali jste na ní pár let. V čem byl zádrhel?

Původně se jmenovala Herberk. Nejdřív jsme ji museli přejmenovat a potom předělávat. Nejdřív se k tomu schvalovatelé nevyjádřili vůbec, pak měli spoustu připomínek a my teď už víme kdo: byli to estébáci, vedli na Lijavec zvláštní svazek, který mám doma. Nazvali ho vtipně Sprcha. Vysílali do hlediště agenty a ti se shodli, že to je hra namířená proti StB.