Že musí brexit schválit parlament, vyvolává v Britech smích, říká Slovák žijící v Londýně

Od letošního června, kdy referendum o vystoupení z Evropské unie v Británii proběhlo, se prý i změnila celková atmosféra. „Mnoho lidí se staví proti brexitu nebo je ta problematika vůbec nezajímá. Kdo volil odchod, mnohdy ani brexitu nerozumí,“ říká pracovník reklamní agentury Fajnor.



NOVÝ VÝVOJ V BREXITU Britská vláda potřebuje ke spuštění procesu vedoucího k odchodu z Evropské unie souhlas parlamentu, rozhodl ve čtvrtek příslušný soud v Londýně. Kabinet vzápětí oznámil, že ho verdikt zklamal a že se proti němu odvolá. Mluvčí premiérky Theresy Mayové uvedla, že všechny nezbytné přípravy k aktivaci článku 50 lisabonské smlouvy o fungování EU, který se týká odchodu ze společenství, budou i přes soudní rozhodnutí pokračovat. Vláda podle ní o tématu promluví v parlamentu v pondělí. BBC rozhodnutí označila za jednu z nejvýznamnějších ústavních kauz za několik posledních generací. Odborníci, které oslovila CNN, nicméně soudí, že parlament odchod z unie pravděpodobně nezablokuje, ale zpozdí a také ovlivní podobu výsledné dohody s Bruselem. Objevují se též spekulace, zda Mayová nevypíše předčasné volby.

Lidovky.cz: Britský ústavní soud ve čtvrtek rozhodl, že brexit nejdříve musí schválit parlament. Jak to komentují lidé okolo, například vzhledem k tomu, že to některá média či politici prezentují jako zradu na voliče?

Nemám čas sledovat úplně pravidelně zpravodajství, takže se to ke mně doneslo spíše od kolegů. Většinou si z toho dělají legraci. Říkali třeba věci jako: „Půjde to do parlamentu ke schválení a kvůli něčemu to shodí ze stolu, posunou datum jednání a stane se to stejné.“ Smáli se tomu, že to půjde dokola jako začarovaný kruh a nikdy se to nedořeší.

Lidovky.cz: Připravovala se firma, kde pracujete, nějak konkrétně na brexit? Může ji to čtvrteční rozhodnutí nějak ovlivnit?

Spolupracuje s několika evropskými společnostmi, ale s pobočkami ve Velké Británii. Nevím, v čem konkrétním by ji to mohlo ovlivnit. Spíše by to ovlivnilo mě jako zaměstnance. Brexit by měl totiž dopad nejvíc na cizince, kteří jsou v Británii méně než 5 let, nebo na ty, kteří se nově přistěhují. To ale není vzhledem k vývoji situace stejně aktuální, rozhodování přes parlament se prý může táhnout i roky.

Lidovky.cz: Jak se Britové staví k brexitu obecně? Jsou v současnosti spíš pro nebo proti?

Lidé v mém okolí s brexitem buď nesouhlasí, nebo se o něj vůbec nezajímají. Nemají názor. Ti, kteří volili pro odchod, většinou ani nepochopili pravý záměr brexitu. Jen si nechali naslibovat věci. Ale je pravda, že některým se nelíbí praktiky EU.

Lidovky.cz: Co na Evropské unii kritizují?

Přijde mi, že je ten vztah k unii spíše negativní z obecného hlediska. Konkrétně kolem sebe slyším hlavně kritiku europarlamentu. Na druhou stranu si ale lidi uvědomují, že po oddělení od unie se hodně věcí zkomplikuje.

Lidovky.cz: Po referendu o brexitu se objevila spousta případů nevole vůči cizincům. Jak se k vám Britové chovají jako k cizinci a změnilo se to po červnovém rozhodnutí voličů?

Ke mně osobně se chovají pořád stejně. Ale jsem tu pouze dva roky, takže to nedokážu úplně posoudit. Určitě mi pomohlo, že jsem dostal plnohodnotnou práci. Pravdou ale je, že se třeba u nás ve firmě najdou i lidé, na kterých je vidět, že mě úplně neberou, protože nejsem Angličan.