Ze Saúdské Arábie do Izraele. Trump se pokusí oživit mírová jednání

Donald Trump a Benjamin Netanjahu. | foto: Reuters

Jeruzalém Den po účasti na summitu arabských státníků zavítá v pondělí Donald Trump v rámci své první zahraniční cesty do Izraele. Část místních médií sice opatrně mluví o tom, že by mohl oznámit obnovení mírových rozhovorů, další však upozorňují, že půjde především o to, aby se americký prezident ve složité problematice izraelsko-palestinských vztahů zorientoval.

Nový šéf Bílého domu se po nástupu do úřadu netajil ambicí pokusit se o zprostředkování mírové dohody. Na něm si vylámalo zuby několik jeho předchůdců. Trump, který dává najevo vstřícnější přístup k Izraeli než jeho předchůdce Barack Obama, se v pondělí sejde s premiérem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Reuvenem Rivlinem. Schůzku s vůdcem palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem má na programu v úterý.

Trump vyzval arabský svět k jednotě proti terorismu, kritizoval íránský režim Snahu o smířlivý přístup k oběma stranám podle analytiků dokazuje fakt, že se Trump rozhodl během cesty nevyjádřit ke zvažovanému přemístění americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, které vadí Palestincům. Trumpův tým, do něhož patří i jeho zeť a zastánce úzké spolupráce s Izraelem Jared Kushner, dával před cestou najevo opatrný optimismus v otázce možného prezidentova pozitivního působení na vývoj vztahů Izraele a Palestinců. Z Izraele se však během Trumpovy víkendové návštěvy Saúdské Arábie ozvaly kritické hlasy ohledně rekordního zbrojního kontraktu Američanů s muslimskou zemí, kterou židovský stát považuje za jedno z možných nebezpečí pro svou existenci. Vstřícné gesto vůči Trumpovi Izraelská vláda v neděli schválila řadu kroků, které mají usnadnit život Palestincům žijícím na okupovaných územích. Oznámila to v pondělí agentura AFP s odkazem na sdělení izraelských úřadů. Opatření jsou vstřícným gestem vůči prezidentu USA Donaldu Trumpovi, který v pondělí přijíždí do Izraele na návštěvu. Vláda USA se snaží přesvědčit obě strany izraelsko-palestinského konfliktu ke vstřícnosti, což by mělo vést k obnovení mírových rozhovorů. Nová opatření byla „přijata na žádost prezidenta USA jako krok k posílení důvěry,“ uvedla AFP s odvoláním na prohlášení kabinetu. Jedním z přijatých kroků je rozšíření provozu na takzvaném Allenbyho mostě, který spojuje okupovaný Západní břeh Jordánu s Jordánskem. Most bude nyní k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Izrael po obsazení Západního břehu před padesáti lety kontroluje všechny přechody z tohoto území do sousedního Jordánska. Vláda se rovněž rozhodla rozšířit provozní dobu na přechodu u města Tulkaram na severu Západního břehu. Denně touto cestou směřují do Izraele za prací desetitisíce Palestinců. Uvolněna byla také některá pravidla pro využití půdy a stavebních pozemků, sdělil AFP bez dalších podrobností izraelský vládní úředník.