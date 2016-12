Že se vzepře, potvrdil pouze jeden Trumpův volitel. Vzdor dalších 36 by byl zázrak

Kvůli tomu došlo k volání ze strany demokratů po nerespektování hlasů občanů. Nabádali volitele, aby dali hlas někomu jinému, klidně někomu, kdo se letos o přízeň lidí ani neucházel. V táboře republikánských volitelů se však objevil pouze jeden, který dopředu veřejně potvrdil, že Trumpovi hlas neudělí, Texasan Chris Suprun.

„Podle mě není jisté, že Trump bude schopen bránit náš národ. Evidentně existují jisté vazby na Rusko, které je třeba prověřit,“ odůvodnil svoje rozhodnutí Suprun. Mezi dalšími důvody jmenoval střet zájmů Trumpa, jakožto vlastníka miliardového realitního impéria, či neschopnost po volbách sjednotit rozdělenou Ameriku.

Pokud se ukáže jako správný průzkum agentury AP mezi 330 voliteli obou stran, pak by měl být Suprun jediným, který nebude respektovat vůli voličů. Ani jeden z oslovených republikánů totiž neprojevil ochotu postavit se hlasu občanů.

Vzhledem k tomu, že z celkového počtu 538 volitelů by Trumpovi mělo připadnout 306, je vysoce nepravděpodobné, že by se kandidát republikánů nestal prezidentem. Podle amerických expertů by to byl až zázrak. Konečné rozhodnutí bude ale známo až 6. ledna, kdy se sejdou zákonodárci Senátu i Sněmovny reprezentantů, aby pod dohledem viceprezidenta Joea Bidena oficiálně spočítali hlasy volitelů.

50 stran ‚důkazů‘

Příznivci demokratů přesto ve velkém zaplavili republikánské volitele e-maily, telefonáty a dopisy. Podle AP si z toho republikáni ale příliš nedělají. „Dopisy jsou ve skutečnosti dost smutné. Úplně z toho šílí a věří propagandě, že naši zemi do rukou přebírá temná a zlověstná síla,“ řekl republikánský volitel ze Severní Karolíny Lee Green.

„Dostal jsem několik tisíc e-mailů, ve kterých mě žádali, abych nevolil Trumpa. Všechny jsem je vyhodil,“ vysvětlil zase mississippský volitel Wirt A. Yerger.

Charliemu Buckelsovi, jednomu z volitelů v Louisianě, přišel i speciální balíček s padesátistránkovým dokumentem, který měl obsahovat „absolutní důkazy o nabourání voleb Ruskem“. Buckelse to ale nepřesvědčilo stejně jako další tisíce mailů, podle kterých je zapojení ruských hackerů největším důvodem, proč Trumpa nevolit.

Vycházejí z toho, že americké zpravodajské služby minulý týden informovaly o důkazech o ruských hackerských útocích zaměřených na Demokratickou stranu. Trump a jeho tým jakékoliv zprávy o vměšování Ruska odmítají. Obviňují demokraty a jejich spojence ze snahy podkopat legitimitu Trumpova volebního vítězství. Stejně negativně se k celé věci postavili i ruští představitelé. Skupina amerických senátorů z táborů obou hlavních stran však požádala o složení speciální komise, která by prověřila kyberútoky z Ruska i jiných zemí světa.

Volitelé vybraní z představitelů strany vítězného kandidáta v tom kterém státu hlasují tradičně pro svého vítěze. V některých státech to pro ně ale není ze zákona povinné a mohou se rozhodnout hlasovat pro někoho jiného. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, pak o novém prezidentovi rozhoduje Sněmovna reprezentantů, dolní komora Kongresu, kde mají v současnosti většinu republikáni.