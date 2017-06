Ze smrti polského řidiče u Calais je obviněna čtveřice migrantů, která postavila zátarasy

Migranti u plotu ohraničujícího přístup k Eurotunelu. V pozadí policejní... | foto: Reuters

LILLE Francouzské úřady obvinily čtyři přistěhovalce z odpovědnosti za smrt řidiče polské dodávky, který se počátkem týdne na dálnici do Calais na severu Francie zabil při srážce se stojícím kamionem. Tomu v jízdě překážely zátarasy, které položila na vozovku skupina migrantů. Snažili se totiž proniknout do vozu, který směřoval do Británie. Jak ve čtvrtek informovala s odvoláním na justiční zdroje agentura AFP, dva Afghánci a dva Eritrejci byli vsazeni do vazby, kde budou čekat na soud.

Překážky na dálnici pomáhalo klást i několik dalších Eritrejců a jeden Etiopan, kteří jsou ale ve věku od 13 do 16 let, takže se na ně za vzniklou situaci nevztahuje trestní zodpovědnost. Také proto ani v jejich případě nežádala prokuratura soud o povolení uvalit na ně vazbu. Tam naopak skončili oba obvinění Eritrejci, kterým už 16 bylo, i když dospělí ještě také nejsou. Zadržení Afghánci jsou dospělí.

Zátarasy migrantů na silnici u Calais mají první oběť. Je jí polský řidič Šlo o první případ úmrtí řidiče v souvislosti s podobnými zátarasy. Přistěhovalci se tímto způsobem snaží zpomalovat nákladní auta v naději, že se do nich dostanou, aby tak překonali Lamanšský průliv a dorazili do Británie. Nedávno zahynul na silnici i jeden přistěhovalec, kterého srazilo osobní auto s britským řidičem. Případy kladení zátarasů na dálnici u Calais se od jara opět množí. Přes zimní období jich bylo mnohem méně, což ovlivnilo i zrušení divokého tábořiště známého jako Džungle, kde bivakovaly tisíce migrantů. Francouzské úřady se pokusily osazenstvo tábora rozvézt do ubytoven a kempů po celé zemi. Přistěhovalci se ale po menších skupinách ke Calais opět vracejí.