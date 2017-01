Zelení mají nové logo, program i spojence. Chtějí danit podle ekologické zátěže

„Strana je velmi jednotná. Podařilo se ji spojit s odštěpenými hnutími,“ uvedl Stropnický. Hnutí Zelení se v minulosti od strany oddělilo a nyní zaniklo, aby obnovilo spolupráci se Stranou zelených. Hnutí Změna je úspěšné v Libereckém kraji.



„Navážeme na spolupráci, která se Stranou zelených dlouhodobě probíhá. Dvakrát jsme vyhráli komunální volby, uspěli jsme v krajských volbách a doufám, že uspějeme i do Poslanecké sněmovny,“ řekl bývalý liberecký primátor Jan Korytář z Hnutí Změna.

S kým zelení jednají, v neděli Stropnický neřekl. O víkendu straníci nastínili hlavní vyjednávací půdorys pro případné partnery. Podle zelených je ohrožen liberální stát, protože hnutí ANO propojilo ekonomickou a politickou moc. Česká republika zároveň zaostává ve vzdělání a mzdami za okolním světem. Konkurenční doložka Česka skrze levnou práci by podle zelených měla přestat být vládní strategií.



„Spojení musí mít logiku,“ řekl Stropnický. Podle něj může jít o strany napravo i nalevo od středu, ale na základních programových prioritách se partneři musejí shodnout.

Program strany se odvíjí podle principu ekologické daňové reformy. Velké firmy, které těží neobnovitelné zdroje, by měly mít vyšší daně. Naopak podporu by měly dostat formy podnikání, které přinášejí inovace a nezatěžují životní prostředí „Teprve tato restrukturalizace může přinést zvýšení mezd, což je hlavním problémem ČR v tuto chvíli,“ řekl Stropnický.

Prioritou je vysokorychlostní trať či zákon o sociálním bydlení

Dlouhodobý program strana aktualizovala naposledy v roce 2006, kdy uspěla ve sněmovních volbách. Další volební období již úspěšní nebyly. Volební průzkumy jim přisuzují dlouhodobě tříprocentní podporu voličů. Strana zelených existuje čtvrt století.



Prioritou zelených je například železniční vysokorychlostní trať mezi Prahou a Brnem, bezplatná právní pomoc pro lidi s nízkými příjmy, ochrana soukromí na internetu, ukončení vývozu zbraní do zemí s nedemokratickým režimem nebo zákon o sociálním bydlení, který by mladým lidem nabídl domov místo sociálních dávek.

Do dlouhodobého programu zelení zařadili i aktivní volební právo od 16 let, omezení poslanecké imunity, která by platila jen na výroky a hlasování ve Sněmovně, legalizaci squattingu či možnost manželství osob stejného pohlaví. Strana zároveň proměnila své logo. Je jím velké písmeno Z v zeleném provedení, které má symbolizovat Zelené, změnu a zemi. Zkrácené označení Strana zelených změnila se SZ na Zelení. „My jdeme do politiky hledat, definovat a prosazovat veřejný zájem,“ řekl v novém klipu Matěj Stropnický.

"Nechceme dělit lidi na občany, občanskou společnost a politické strany, tyto příkopy by měly být zakopány," Hana Marvanová na sjezdu SZ. — Strana zelených (@Strana_zelenych) 22. ledna 2017

Zelení mají stínové ministry

Zelení si zároveň zvolili stínovou vládu. Bude v ní bývalá předsedkyně strany Jana Drápalová či bývalý liberecký primátor Jan Korytář. Tvoří ji straníci i nezávislí experti.



„Současná vláda potřebuje odbornou i politickou oponenturu, protože se jí nedostává ze strany opozice,“ řekl v neděli novinářům předseda strany Matěj Stropnický.

Kromě Jany Drápalové, která má v gesci životní prostředí, hradecký sjezd zvolil kunsthistoričku Milenu Partlovou stínovou ministryní kultury. Podnikatel Jiří Hlavenka má na starosti průmysl a obchod. Bývalá ředitelka odboru kontroly Ředitelství silnic a dálnic Milena Pošvářová se bude zabývat dopravou, Tomáš Nožička bude stínovým ministrem práce a sociálních věcí.

Zahraničí připadlo starostovi Prahy 4 Petru Štěpánkovi, který byl v týmu vyjednávačů o vstupu Česka do EU. Stínovou ministryní financí je Jana Johanisová a ministrem zdravotnictví Jan Trnka. Bývalý liberecký primátor Jan Korytář, který reprezentuje Hnutí Změna, je stínovým ministrem pro místní rozvoj.

„Zhruba polovina lidí ve stínovém týmu jsou členové a členky Strany zelených, druhá půlka jsou nezávislé osobnosti zvenku. Jsou to odborníci ve své profesi, něco dokázali, teď je potřeba, aby to využili ve prospěch veřejnosti,“ řekl Stropnický.

