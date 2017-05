Protest ‚Proč? Proto!‘ svolala do šesti měst sama. Zeman a Babiš škodí, říká občanka

Lidovky.cz: Protest s názvem „Proč? Proto!“ svoláváte, i jak jste napsala do anotace k akci, pouze jako občan, nikoli politicky angažovaná osoba. Co vás k tomu přimělo?

Začala jsem politickou scénu sledovat už asi rok a půl nazpět, co se vyrojily nenávistné reakce. To mě znepokojilo a začala jsem se zajímat o politiku více. Od té doby se snažím upozorňovat na dezinformace na internetu a na nebezpečí, které podle mě Miloš Zeman a Andrej Babiš představují a snažím se ukázat, v čem tito dva škodí.

Lidovky.cz: Sama ale středeční protesty v šesti městech po republice včetně Prahy neorganizujete. Pomáhají vám i další aktivní občané a členové občanských spolků. Kromě toho vás podpořily i veřejně známé osobnosti, mezi nimi například herečka Bára Štěpánová, moderátor a novinář Jan Tuna, písničkář Jaroslav Hutka, novinář Adam Komers či novinář, režisér a cestovatel Dan Přibáň. Šla jste do toho původně úplně sama, nebo jste už měla jejich podporu?



Byl to opravdu můj nápad. V tu chvíli jsem si zkrátka řekla, že to udělám a nějak to dopadne. A protože se se zmíněnými znám a jsme kamarádi, tak jsem si byla téměř na sto procent jistá, že mě v tom nenechají. Domluvené to ale předem nebylo. Šlo o spontánní rozhodnutí. Když jsem viděla Babišův inzerát v novinách s přelepenou pusou, řekla jsem si, že tohle už není možné.

Lidovky.cz: Co přesně vyvolalo vaše rozhořčení?

Protože situaci sleduji dlouhodobě, tak k tomu mám různé důvody. Dlouhodobě jsem na mnohé z nich poukazovala, ale tohle byla poslední kapka. Přetekl pohár trpělivosti. Ministr Babiš měl být odvolaný, pak neměl být odvolaný, teď jej zase premiér chce odvolat. Navíc to, co se kolem toho děje v souvislosti s hlavou státu (interpretace Ústavy - pozn. red.), je na hranici protiústavnosti. To je důvod, proč je potřeba, aby veřejnost dala najevo, že takhle to nemá být.

Lidovky.cz: Cílem je tedy upozornit na politickou a pro vás neuspokojující situaci?

Chceme vznést požadavek, aby byl Babiš odvolán. A chceme, aby to mělo efekt, tudíž chceme vznést i požadavek, aby post ministra financí nezastával už nikdo z hnutí ANO. Tím pádem by šlo o Babišovu prodlouženou ruku a v praxi by se nic nezměnilo. Také požadujeme odstoupení Miloše Zemana, protože místo toho, aby zůstal v Česku a řešil zdejší situaci, chce pořád odjet na návštěvu do Číny a odkládat to. Je to známka toho, že jako prezident řádně neplní svoje povinnosti.

Lidovky.cz: Jaká vlastně bude náplň protestu?

Budou vystupovat různí řečníci. Lpěli jsme na tom, aby nikdo z nich nebyl politikem. Chtěli jsme najít takové lidi, kteří třeba ani nemusí být oblíbenci, ale neodradí lidi od toho, aby přišli.

Lidovky.cz: Máte s pořádáním podobných protestů již nějakou zkušenost? Akce jen na sociálních sítích vyvolala poměrně velký zájem.

V rámci Politiky a svědomí, což je občanský spolek, v němž působím, jsme již nějaké akce pořádali. Řádově šlo ale o zhruba dvě stě nebo tři sta lidí. Doufala jsem, že u téhle akce by se mohlo povést svolat tisíc nebo dva tisíce lidí, ale to, co se na sítích kolem toho strhlo, jsem vůbec nečekala a jsem z toho nadšená. Vidím, že lidé už toho mají opravdu dost.



Lidovky.cz: Akce bude zahrnovat i podepisování petice?

Ano, chtěli bychom sepsat nějakou obecnější výzvu. Hlavní apel ale bude spočívat v tom, aby lidé chodili k volbám. To je koneckonců to nejdůležitější. Bez toho se nic nevyřeší.

Lidovky.cz: Jakou očekáváte účast na akcích?

Podle Facebooku to vypadá, že by mělo přijít na sedm tisíc lidí. Ale když jsem dívala na akci, která se konala loni 28. října na Staroměstském náměstí, tak se na to nelze spolehnout. Bylo tam zhruba 20 tisíc. Na Facebooku přitom bylo přihlášeno asi 5,5 tisíce lidí a dalších zhruba sedm tisíc lidí mělo o akci zájem (dle terminologie sociální sítě – pozn. red.) My zatím máme skoro 8 tisíc lidí přihlášených a dalších 19 tisíc má zájem. Potenciál je tedy obrovský.

Lidovky.cz: Místo na Václavském náměstí, kterému se přezdívá „u koně“, jste vybrali náhodou, nebo to má nějakou spojitost s protesty v roce 1989?

To bylo v rámci mého šíleného nápadu. Napsala jsem na Facebook status: „Co kdybychom už konečně zaplnili ten Václavák?“ A ten příspěvek se natolik líbil, že už jsem to nemohla změnit.

Lidovky.cz: Akce se koná nejen v Praze, ale také v Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci a v Brně. Tam očekáváte také velkou účast?

To si popravdě nejsem jistá. V Brně by se snad mohlo sejít alespoň pět set lidí. V dalších městech vážně netuším. Nemám odhad.