Zeman na otázku, co si myslí o přerušení styků mezi USA a Ruskem v Sýrii, odpověděl, že Rusko i Spojené státy respektují, že uzavřít příměří je možné pouze s umírněnou opozicí. „Na rozdíl od americké strany, která se domnívá, že umírněná opozice existuje, já se domnívám, že tam jsou pouze islamistické skupiny. Kromě toho nezapomeňte, že legální syrská vláda pozvala Rusy do Sýrie, zatímco žádný legální představitel Sýrie nezval do Sýrie Američany,“ řekl Zeman. Dodal, že jestliže nyní mise USA „končí fiaskem, je to jejich vlastní vina“.

Český prezident se chtěl v minulosti zapojit do jednání mezi syrskou vládou a jejími odpůrci. Při loňské účasti na zasedání Valného shromáždění OSN si domluvil schůzku se syrským ministrem zahraničí Valídem Mualimem a zástupci syrské opozice. Opozice se ale z jednání omluvila kvůli dopravní zácpě a logistickým problémům při vstupu do areálu OSN.

Český prezident v pátek také na otázku, zda Rusko v Sýrii páchá válečné zločiny, řekl, že „samozřejmě hluboce lituje všech civilních obětí“. „Všechny ty, kdo na civilní oběti útočí, považuji za teroristy, což jsem také říkal ve svém projevu na Valném shromáždění OSN,“ poznamenal. Dodal, že válečné zločiny páchají především islamistické radikální skupiny.