Zeman ať zůstane v Lánech, přejí si ‚zemanovci’. Mluvit chtějí i o chemtrails

Lidovky.cz: Co si od čtvrteční akce slibujete?

Hlavním motorem je dát najevo panu prezidentovi a vlasteneckým silám v této republice, že to, co provádí společnost kolem pana Krause, Hermana a dalších není reprezentativním názorem celého národa. Jsou tu i lidé, kteří vidí život z úplně jiného pohledu.

Lidovky.cz: Z jakého?

Jde o lidi, kteří se nebojí mluvit pravdu, nejsou zkorumpovaní, chtějí stavět na hodnotách prověřených generacemi našich předků a tupě nerozdmýchávají emoce. Demonstrace by právě měla vést lidi k samostatnému myšlení.

Lidovky.cz: Chcete tak lidem dodat odvahu k veřejným projevům?

Přesně tak. Aby se přestali bát, což je další z rysů totality, a vyjádřili svůj názor.

Lidovky.cz: Čeho se podle vás bojí?

Bojí se toho, co se část naší vlády a těch, co řídí naší zemi, snaží s touto republikou udělat. Od plíživé islamizace, přes nebránění se proti geneticky modifikovaným plodinám, justiční mafii a chemtrails až po nebezpečí, že budeme vtaženi do nesmyslné války s Ruskem, která není ani v nejmenším v zájmu našeho národa.

Lidovky.cz: Podpoří akci také nějaké osobnosti?

Měl vystoupit například Marek Obrtel (bývalý vojenský lékař, který sloužil na misích v Afghánistánu či Kosovu, v roce 2014 vrátil vyznamenání NATO – pozn. red.) či Tomáš Ortel, který bude zpívat. Přijdou i zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu českého pohraničí a tak dále.

Lidovky.cz: Máte přislíbenou účast i někoho z Hradu?

Oficiální příslib nemáme. Je to pochopitelné, neboť jsme dostali informace, že se na nás pod Letnou již chystá parta našich nesympatizantů.

Lidovky.cz: Připravujete se na střet s nimi?

My se budeme vyhýbat všem konfrontacím. O žádné nesmyslné násilné střety nestojíme. Bohužel je tu pár skupin, které mají zájem nějaké ty střety vyvolat. Dokonce máme podezření, že to nedělají úplně zadarmo.

Lidovky.cz: Kdo je podle vás platí?

Mám konkrétní údaje, ale nechci vyvolat konfrontaci. Jde o několik jedinců, kteří mají zájmy úplně jiné, než deklarují. Když tuto informaci pustím ven, tak to nikomu nepřinese nic pěkného. Nechci jít cestou urážek a osočování.

Lidovky.cz: Vyhrožují vám tito odpůrci?

V žádném případě. Ale paradoxně se na nás nevypravují nejen ti, co dělají obvykle nějaké provokace, ale i skupina z řad podporovatelů, která nemůže vydýchat, že ta Letná se dělá bez nich. Jde o skupinu lidí velice agresivních a konfrontačních, které tam v žádném případě nechceme.

Lidovky.cz: Nemáte obavy, že by podobná skupina lidí mohla na demonstraci přesto dorazit? Jste na ně připraveni?

Aby tam v civilu přišla kdejaká skupina lidí zabránit nemůžeme. Budeme tam mít ale pořadatelskou službu, Marek Obrtel tam bude s domobranou, domluveni jsme i s policisty, takže malé skupinky provokatérů tam žádný úspěch neudělají.

Shromáždění podporovatelů prezidenta Zemana na Albertově 17. listopadu 2015.

Lidovky.cz: Prezident Miloš Zeman prohlásil, že 17. listopadu oslaví v Lánech. Nemrzí vás, že se letos akce osobně nezúčastní?

Sám bych mu to doporučil. My jsme se o jeho účast snažili a přáli si ji. Když ale vidíme, jak se to vyvíjí, tak si upřímně přejeme, aby do Prahy nepřijel a zůstal v Lánech. Vzhledem k těm skupinkám, které vůbec neznají žádné hranice elementární slušnosti, je to nejlepší řešení, které můžeme udělat.

Lidovky.cz: Jak početnou účast očekáváte?

Řádově od stovky do tisícovky lidí. Je ale dost možné, že to v obou případech půjde nahoru i dolů. Největším faktorem, který bude rozhodovat, je počasí.

Lidovky.cz: Loni organizátoři demonstrace na podporu prezidenta vypravili do Prahy speciální autobusy. Příznivcům rovněž rozdali jednotné transparenty a zajistili jim prohlídku Hradu. Chystáte něco podobného?

Nejsme politické strany, abychom centrálně organizovali, co má kdo dělat. Naopak jakoukoliv stranickou agitaci zakazujeme. Nemůžeme říct, jestli se sem nějaké autobusy vypravují. Jestli přijedou, uvidíme je rádi, každopádně nic neřídíme.

Lidovky.cz: Zmínil jste politiku. Co říkáte na návrh 64 poslanců, kteří chtějí hanobení prezidenta uzákonit jako trestný čin?

Odpovídám alegorickým příkladem. Za veřejnou kritiku skupiny muslimů, že jsou nepřizpůsobiví a urážejí a napadají naše lidi, jste už trestně stíhatelný. Jestliže občan, který platí daně, který tuto republiku vybudoval a pracoval pro ni část života může být trestně stíhán za kritiku těch, kteří poškozují zákony, tak by měl být stíhán i ten, kdo kritizuje pana prezidenta. Musí tomu samozřejmě být nastavené limity, aby se to nezneužilo.