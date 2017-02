Auditem by měly projít příjmy i jiných politiků než Babiše, tvrdí Zeman

Ten bývá přezdíván kvůli dopadu na šéfa hnutí ANO jako lex Babiš. Zeman ústavní stížnost podá během února.



S pochybami o Babišově majetku přišel server Echo24. Podle něj Babišovy příjmy nestačily na nákup dluhopisů Agrofertu v hodnotě zhruba 1,5 miliardy korun. Babiš to odmítl, tvrdí, že měl od roku 1993 zaměstnanecké příjmy po zdanění 1,5 miliardy korun a kromě toho nezdanitelné příjmy zhruba miliardu korun. Ministra vyzval k objasnění majetkových poměrů i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Babiš v úterý řekl, že si kvůli sporu nechá udělat dva audity svých příjmů a jejich výsledek zveřejní.



„Velmi bych si přál, aby příjmy některých našich zatím nejmenovaných politiků byly audity prověřeny se stejnou důkladností jako příjmy Andreje Babiše,“ řekl Zeman České televizi. „Jsou politici, kteří se mohli obohatit na různých privatizačních zakázkách a na různých poměrně podivných transakcích, které v minulých letech proběhly,“ dodal.

Zeman si zatím nemyslí, že by měl Babiš kvůli případu opustit vládu. V případě, že by k jeho odchodu z místa vicepremiéra i ministra financí došlo a za předpokladu, že by kvůli celému případu měla padnout vláda, je Zeman připravený jmenovat úřednického premiéra, uvedla ČT.

Ovčáček ve středu také v tiskové zprávě uvedl, že Zeman během února podá podnět k Ústavnímu soudu ve věci novely zákona o střetu zájmu. „V současné době už právníci dolaďují poslední detaily tohoto podnětu,“ uvedl Ovčáček.

Zeman, který má k Babišovi v posledních měsících blízko, s novelou nesouhlasí. Zákon vetoval 19. prosince, je podle něj v rozporu s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami. Ve stejný den oznámil, že pokud poslanci veto přehlasují, podá ústavní stížnost. Poslanci jej přehlasovali v lednu.