Zeman si má návštěvy krajů započítat do kampaně, míní úředník. Závist, kontruje Ovčáček

PRAHA Prezident Miloš Zeman bude v návštěvách krajů od září pokračovat, nejsou součástí předvolební kampaně, sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zvážit cesty, případně zahrnout náklady na ně jako bezúplatné plnění do volebního limitu, by měl Zeman podle člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jana Outlého. Zeman bude v přímé volbě usilovat o znovuzvolení, limit nákladů pro každého kandidáta je 50 milionů korun.

Krajské cesty jsou povinností přímo zvoleného prezidenta republiky, uvedl Ovčáček. „Nejsou kampaní. Pan prezident je absolvuje už od roku 2013. Slíbil, že bude přímo hovořit s občany,“ dodal. Setkání prezidenta s občany vadí „určitým politickým kruhům“, napsal na Twitteru. „Je též zřejmá závist. Na setkání s panem prezidentem chodí tisíce lidí. O tom si mohou ostatní politici jen zdát,“ doplnil.



Zeman opakovaně uvedl, že před prezidentskými volbami kampaň nepovede. Někteří politologové ale míní, že u politika v úřadu není možné odlišit, zda se s občany setkává v rámci své funkce, nebo zda vede předvolební kampaň.

Outlý upozornil na to, že tradici prezidentských cest do krajů nyní konfrontuje přímá volba hlavy státu a kontrola nákladů kampaně, což dřív nebylo. „Když prezident do krajů v době kampaně jezdit nebude, ušetří tím komplikace úřadu i sobě jako kandidátovi,“ řekl Outlý. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dohlíží z hlediska peněz i na prezidentskou volbu.

Outlý: Dodržování pravidel možná vyřeší až soudy

Pokud úřad nastaví volnější kritéria a nebude se cestami do krajů zabývat, nebude už podle Outlého v budoucnu snadné věc regulovat, protože bude existovat precedent. „Vhodnější by bylo zaujmout postoj, prezidenti ať jezdí po regionech, ale ta hodnota má být započtena do kampaně,“ řekl.

Dodržení rovných pravidel v prezidentské kampani ale podle něj možná rozřeší až soudy. Poukázal na možnost, že některý z neúspěšných kandidátů se bude domáhat neplatnosti voleb kvůli nedodržení rovných podmínek.

Krajské samosprávy Zemanovy návštěvy stály od jeho zvolení v roce 2013 do začátku května téměř 17 milionů korun. Další výdaje mají s prezidentovými cestami města a obce, na jejichž bedrech je zajištění tribun a ozvučení pro setkání s veřejností. Kraje proto chtějí pro budoucnost debatovat o spolufinancování cest prezidentskou kanceláří. Letos se stále častěji objevují v regionech hlasy, že kraje vlastně platí Zemanovi kampaň před prezidentskými volbami.