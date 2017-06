Zeman: Zbourání vepřína v Letech je překážka podnikání. Bude tam jen prázdno, tvrdí

Současná hlava státu nesouhlasí s úmyslem vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) vepřín v Letech zbourat. Podle jeho slov by šlo o národohospodářskou ztrátu.



„Co by vzniklo místo něj? Jen prázdná plocha, nic víc,“ řekl Zeman v televizním pořadu. „Ať zemědělské, potravinářské, průmyslové a další podniky fungují a nechť se jim nekladou žádné zbytečné překážky,“ doplnil posléze, přičemž uznal, že jeho názor se mnohým nebude líbit.

„Jsem pro, aby - a to se ostatně stalo - na místě romského pracovního či možná koncentračního tábora byl důstojný památník. A ten tam ostatně už je. Možná, že ho instalovala dokonce moje vláda,“ řekl Zeman.

Vláda chce jednání s majiteli vepřína dotáhnout do konce do říjnových voleb. Ministerstvo kultury si nechalo zpracovat posudek o hodnotě pozemků, nemovitostí a technického vybavení výkrmny. Vlastní návrh má i firma. Odhadní cenu chce stát stejně jako majitel tajit až do uzavření dohody. Pokud se státu nepodaří výkup domluvit letos, vedení vepřína už později nebude mít zájem.



V případě úspěšného odkupu by na místě proběhla by demolice všech objektů, následovala by rekultivace pozemku a byla by vypsaná soutěž na výstavbu nového památníku.



Tábor v Letech otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní. Od roku 1942 do května 1943 jím prošlo 1308 Romů - mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zahynulo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů tak nacisté vyvraždili 90 procent českých Romů. Česko za vepřín v Letech na pietním místě sklízí léta kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí. K odstranění farmy několikrát vyzval také Evropský parlament.