Zeman jmenoval poslance Pilného ministrem financí. Ve funkci nahradil Babiše

Vizitka Ivana Pilného (72) Datum a místo narození: 6. července 1944 v Praze Vzdělání: vystudoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze Dosavadní funkce: člen Poslanecké sněmovny a předseda hospodářského výboru (od 2013) Praxe: před rokem 1989 pracoval v různých státních podnicích, které se zabývaly počítači - nejdříve ve Výzkumném ústavu matematických strojů, později v Družstevním podniku výpočetní techniky; začátkem 90. let zakládal českou pobočku Microsoftu, v letech 1992 až 1998 byl generálním ředitelem Microsoftu ČR; poté působil jako prezident Sdružení pro informační společnost, v letech 2000 až 2001 byl šéfem představenstva Českého Telecomu, v letech 2001 až 2002 ředitelem telekomunikační společnosti eTel; byl či je společníkem či členem statutárních orgánů řady firem a organizací, mimo jiné byl prezident platformy Tuesday Business Network, je zakladatelem a iniciátorem projektu Learn2Win a založil obecně prospěšnou společnost Pracujme chytřeji Funkce a členství v politických stranách: člen hnutí ANO (od 2014), v letech 2009 až 2012 působil v neparlamentní politické straně Občané.cz, kde byl spoluzakladatelem a místopředsedou Rodina: ženatý, má čtyři děti Ostatní: V minulosti Pilný fungování hnutí ANO kritizoval. Na sněmu před dvěma lety, kdy se ucházel o funkci místopředsedy, se ostře vyjádřil na adresu tehdy zvoleného vedení . Prohlásil, že se do čela hnutí dostali i lidé, kteří je využívají jako výtah k moci, konkrétně kritizoval tehdejší pražskou šéfku hnutí Radmilu Kleslovou (místo ve vedení opustila na podzim 2015, kdy vyšlo najevo, že pracovala pro několik státních a polostátních firem za vysoké finanční odměny). O post místopředsedy ANO se Pilný ucházel i letos v únoru, opět ale neuspěl.



Podle médií se Pilný zpočátku řadil mezi kritiky projektu elektronické evidence tržeb (EET), který patřil mezi Babišovy priority během jeho působení na ministerstvu financí, názor ale později změnil . "Kdo neplatí daně, má neopodstatněnou výhodu," uvedl Pilný v červenci 2015, když se o příslušném zákonu hlasovalo ve sněmovně. Nyní zase řekl, že EET přispívá ke stabilitě podnikatelského prostředí, kde daně mají platit všichni.



Na podzim 2013 se kriticky vyjádřil i ke skutečnosti, že v hnutí ANO jsou také někdejší členové KSČ. " Nedělá mě šťastným, že tam komunisty máme," řekl. "Pokud by se objevily důkazy, že pan Babiš spolupracoval s StB, nemohl bych v hnutí zůstat, musel bych odejít. Ukázalo by se totiž, že nám lhal. Ale opravdu si nemyslím, že se to stane," řekl v souvislosti s kauzou Babišovy údajné spolupráce s komunistickou tajnou policií. Slovenské soudy v letech 2014 a 2015 rozhodly, že Babiš byl ve evidován neoprávněně, věcí se ale ještě zabývá tamní ústavní soud.



Často prý dostává otázku, jestli se před rokem 1989 politicky angažoval. "Ne, třikrát jsem odmítl vstup do strany. A vždycky mně to prošlo ," řekl Hospodářským novinám. "Nepovažoval jsem prostě za zajímavé, co se stalo před x lety, s tím, co dělám teď, to nemá nic společného," řekl serveru Novinky.cz na otázku, proč ve svých životopisech neuváděl tyto informace.



Pilný hojně publikuje, je autorem několika knih (například Jak si říct o peníze, Máte na víc! Probuďte svůj mozek, Příště spadni líp!, Manéž informačního věku, Aby vám neuplavalo mejdlo).



Byl jedním z investorů v pořadu České televize Den D , kde vybraní podnikatelé představovali své nápady a usilovali o peníze, kontakty a zkušenosti přítomných investorů.



, kde vybraní podnikatelé představovali své nápady a usilovali o peníze, kontakty a zkušenosti přítomných investorů. Nedávno byl krajským sněmem hnutí ANO na Vysočině schválen do čela kandidátky pro nadcházející volby do sněmovny. V roce 2013 vedl kandidátku v Královéhradeckém kraji.