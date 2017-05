Zeman Krulišovu projížďku vozem policie vysvětluje láskou ke sportovním autům

V policejním autě mohou jezdit podle nařízení ministerstva vnitra jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva vnitra nebo osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním pracovních úkolů. „Dovedu pochopit u mladých lidí lásku k rychlým sportovním autům, i když já sám jako starý člověk už tuto lásku nesdílím. Byl bych tolerantní,“ odpověděl Zeman na otázku, proč Kruliš v autě jel. Doplnil, že se o nehodě dozvěděl až druhý den ráno. Původní informace policie hovořily o tom, že se nehoda stala při předváděcí jízdě prezidentovi, což ale Zeman popřel a následně to dementovala i policie.



Podle prezidenta byl ve vozidle i policista a stala se nešťastná náhoda. „Každý z nás někdy zemře. Vladimír Kruliš ale nezemře, i když mu hrozilo ochrnutí. Nakonec se ukázalo, že to není tak hrozné. U toho řidiče je to horší, protože mu praskla jakási výduť v hlavě. Je v umělém spánku, ale doufejme, že se z toho dostane,“ dodal Zeman, který Kruliše v úterý navštívil v nemocnici. Prezident vyvrátil i informaci o tom, že by Kruliš řídil. Odmítá to i policie a ministr vnitra Milan Chovanec.

Nehodu řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů. Policejní supersport BMW i8, který měla policie půjčený na testování, havaroval v pondělí večer. Vůz za čtyři miliony korun sjel do potoka v brněnských Chrlicích poté, co řidič kvůli mozkové příhodě nezvládl řízení. Kruliš, který doprovázel prezidenta na cestě po jižní Moravě, seděl na místě spolujezdce.