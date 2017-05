Zeman nemá naši podporu. Uvažujeme o svém kandidátovi na Hrad, zní z ČSSD

Za tím, jak se Zeman k postavil k žádosti o odvolání Babiše, vidí premiér vzájemnou podporu ambicí obou politiků dostat se na Hrad a do čela Strakovy akademie. „Potom, co Miloš Zeman udělal, silně ztratil podporu uvnitř ČSSD. Znovu se rozvinula diskuse o tom, zda bychom neměli jako ČSSD postavit nějakého svého kandidáta,“ uvedl Sobotka. Vnitrostranické referendum proto sociální demokraté odsunuli na listopad, do té doby budou čekat, zda se neobjeví levicový kandidát uvnitř ČSSD, nebo mimo.



Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka je snaha zabránit opětovnému zvolení Zemana dlouhodobým cílem Sobotky a jeho „ spřízněných lobbistických struktur“. Uvedl to na svém Twitteru. „Už na počátku roku J. Pehe, který má blízko právě k B. Sobotkovi, uvedl: Sobotka rozhodně nechce, aby byl Zeman znovu prezidentem,“ uvedl dále Ovčáček.