Zeman se obrátí na Ústavní soud. Chce vědět, zda má povinnost odvolat ministra

Na Ústavní soud se chce s kompetenční žalobou obrátit i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), a to v případě, že Zeman vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO) neodvolá po svém návratu z cesty do Číny, na které bude do 18. května.



„Nebudu to nazývat kompetenční žalobou, ale budu to nazývat podnět Ústavnímu soudu, aby sám vyložil ústavu, zda odvolání ministra je obligatorní v tom smyslu, že prezident je tomuto návrhu povinen vyhovět,“ řekl Zeman. „Ponechme tedy, ať už podnětem jedné nebo druhé strany, Ústavnímu soudu, jak se rozhodne, a já jeho rozhodnutí samozřejmě budu respektovat,“ řekl.

Zeman neřekl, zda bude čekat na rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud má podle mluvčí Miroslavy Sedláčkové informace zatím jen zprostředkovaně z médií. Dokud nebude jasné, o jaký typ podnětu či návrhu půjde, nelze předjímat, za jak dlouho by o něm soud mohl rozhodnout, řekla Sedláčková.

Zeman neodpověděl na dotaz, zda bude čekat na rozhodnutí Ústavního soudu s odvoláním Babiše, které navrhl minulý týden premiér Sobotka. Zdůvodnil to Babišovými finančními operacemi a podezřením z ovlivňování médií.

Zeman ve čtvrtek zopakoval, že považuje za překážku pro odvolání Babiše koaliční smlouvu. Vládní strany ji podle něj musí dodržovat, a proto premiér nemůže podle Zemanova přesvědčení navrhnout odvolání ministra za hnutí ANO, pokud s tím nebude souhlasit předseda hnutí, kterým je Babiš.

Jako další překážku pro odvolání Babiše Zeman vidí to, že by měl premiér současně s návrhem na odvolání Babiše představit i jeho nástupce. Podle něj by bylo nezodpovědné vůči finanční stabilitě Česka ponechat ministerstvo financí bez vedení v době, kdy se začíná připravovat státní rozpočet na příští rok.

Prezident také prohlásil, že chce znovu diskutovat s představiteli vládních stran o možnostech řešení vládní krize po svém návratu z Číny.

Za odvolání Babiše demonstrovaly tisíce lidí

Za odvolání Babiše demonstrovaly ve středu v několika městech tisíce lidí, na nichž zaznívaly i výzvy, aby Zeman odstoupil. Prezident ve čtvrtek oznámil, že se úřadu rozhodně nevzdá, a připomněl, že už zažil víc demonstrací proti sobě a všechny protesty časem vymizely. „Stejně tak se nebude za měsíc nebo dva mluvit ani o těchto demonstracích,“ řekl.

Zeman také kritizoval lidi, kteří proti němu protestovali při návštěvě Libereckého kraje a používali vůči němu ostrá vyjádření. „Já tyto demonstranty právě kvůli těmto výrazům pokládám za ty, kterým Tomáš Masaryk říkal patologická sedlina české společnosti. Můžeme jim také, chcete-li říkat kraválisté. Ale na druhé straně mají svaté právo demonstrovat, jenomže ve svobodné společnosti se tyto věci řeší volbami a nikoli pouličními výkřiky,“ řekl.