Zeman podle Babiše přijme Sobotkovu demisi

PRAHA Prezident Miloš Zeman přijme demisi vlády, kterou mu má ve čtvrtek předat premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Po jednání se Zemanem to novinářům řekl vicepremiér Andrej Babiš (ANO). Zemanovi na schůzce sdělil, že ANO s demisí kabinetu nesouhlasí. Případné pověření, aby sám vedl novou vládu, by Babiš od Zemana nepřijal, přísluší to podle něho sociální demokracii.

Babiš prohlásil, že podání demise nerozumí, vláda je podle něj úspěšná. Nepovažuje za vhodné ani rekonstruovat vládu půl roku před řádným termínem voleb. S vypsáním předčasných voleb Babiš nesouhlasí a podle něj tento názor sdílí i Zeman. Vláda padla kvůli Babišovi, chci s tím pracovat v kampani, plánuje Birke z ČSSD Koalice bude o další formě spolupráce, případně jiném řešení situace po očekávané demisi vlády jednat příští středu, řekl po středeční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem novinářům Babiš. Možnost předčasných voleb označil za nesmysl, protože by se konaly jen o něco málo dříve, než jsou naplánovány řádné volby. „Pan premiér svolal koaliční radu na 10. května, takže v rámci koalice budeme vyjednávat, jestli se domluvíme na nové formě té kvazi nové vlády,“ řekl Babiš. Zopakoval však svůj názor, že demise vlády není potřeba. Sobotka podle Hradu přijde za Zemanem s demisí ve čtvrtek. Bookmakeři: Prezident demisi přijme, premiérem bude Bělobrádek Prezident Miloš Zeman podle bookmakerů sázkových společností přijme demisi vlády. Po vyjádření předsedy ANO Andreje Babiše po středeční odpolední schůzce s prezidentem klesl kurz na tuto možnost na 1,05:1. Babiš řekl, že Zeman přijme demisi vlády, kterou mu má ve čtvrtek předat premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Premiérem se podle bookmakerů stane předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Na jeho jmenování se kurzy od úterý výrazně snížily, nyní se pohybují od 2,5:1 do 3:1. Úřednickou vládu prezident podle bookmakerů nesestaví (4:1 až 5:1), předčasné volby spíše nebudou. "Ještě v úterý navečer to vypadalo, že staronovým premiérem zůstane i přes podanou demisi vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) s kurzem 2:1. Aktuálně to vypadá tak, že Sobotka je až třetí vzadu. A možná překvapivým favoritem bookmakerů a sázkařů je Bělobrádek," sdělil ČTK mluvčí Tipsportu Václav Sochor. Důvod je podle něj prostý. "Výši kurzů ovlivňuje mimo jiné i zájem sázkařů a ti skutečně ve velkém sázejí právě na Bělobrádka, což žene jeho kurz dolů," doplnil. Ministr financí nepopřel autenticitu nahrávek svých výroků, které se objevily na internetu a v nichž se urážlivě vyjadřuje o členech vlády a mluví o připravovaných článcích v médiích, která mu v minulosti patřila. Po jednání s prezidentem novinářům řekl, že nahrávky neslyšel. Záležitost považuje za součást kampaně proti své osobě.

Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek nepokládá za rozumné, aby se kvůli vládní krizi konaly předčasné sněmovní volby. Mluví o nich zejména jako o nejlepším řešení opoziční ODS a TOP 09. Občanští demokraté dávají přednost září, TOP 09 červnu, pokud by to bylo technicky možné. Nepovažuji za rozumné, aby byly předčasné volby. Pokud by byl zářijový termín, jak o tom spekuluje třeba ODS, tak by mohl významným způsobem zasáhnout přípravy státního rozpočtu,“ řekl ve středu novinářům Bělobrádek. Konání voleb do prázdnin podle něho není úplně reálné. Předseda KDU-ČSL bude ve čtvrtek jednat na Hradě s prezidentem Milošem Zemanem. Uvedl, že o schůzku požádal už před několika týdny a chtěl prezidenta informovat zejména o vývoji v KDU-ČSL a o koalici s hnutím Starostové a nezávislí. „To, že to vyšlo takhle, je trochu náhoda. Myslím si, že tím pádem zabijeme i dvě mouchy jednou ranou,“ podotkl vicepremiér.