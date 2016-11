Prezident Miloš Zeman nepravdivě obvinil amerického velvyslance Schapira, že se jako jeden z mála velvyslanců nezúčastnil na Hradě oslavy státního svátku 28. října. To později vyvrátily fotografie ze sálu i německý velvyslanec Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven.

Podle Hradu chyba vznikla u šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta. „Pan prezident v této souvislosti obdržel mylnou informaci od Odboru protokolu KRP. Věc považujeme za uzavřenou,“ sdělil v pátek na dotaz serveru Lidovky.cz mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček.

Někteří politici už vyzvali Hrad, aby se omluvil. Učinil tak na Twitteru například šéf dolní komory Parlamentu Jan Hamáček. „Netřeba se omlouvat neviditelnému,“ reagoval ve čtvrtek Ovčáček.

Nepřímá omluva přišla v pátek před jedenáctou hodinou po dotazu serveru Lidovky.cz, zda se Hrad chystá pod tíhou důkazů americkému velvyslanci omluvit. „Prezident v této věci obdržel mylnou informaci od Odboru protokolu KPR. Věc považujeme za uzavřenou,“ odepsal mluvčí Ovčáček.

Po dalším dotazu, zda se tedy Hrad bude za mylnou informaci omlouvat, napsal mluvčí, že za chvíli Hrad vydá tiskové prohlášení a prezident si promluví s ředitelem odboru. Reakci ředitele Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jiřího Forejta server Lidovky.cz shání.



Následně vydaná tisková zpráva obsahovala nepřímou omluvu prezidenta Zemana, která však společně s výše zmíněnou reakcí Ovčáčka pro Lidovky.cz, že šlo skutečně o mylnou informaci, nabývá konkrétnějších obrysů. „Pokud by tato informace nebyla správná, prezident republiky se samozřejmě omlouvá panu velvyslanci,“ napsal ve zprávě Ovčáček.

V pátek pak dodatečně Schapirovu přítomnost potvrdil i český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, oznámila ČTK.

Americká ambasáda nepřímou omluvu Hradu přijala. „Velvyslanectví USA oceňuje vyjádření Hradu. Těšíme se na pokračující pevné vztahy mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou nyní i v budoucnosti,“ řekla webu Českého rozhlasu tisková mluvčí velvyslanectví Tonja Weik.

O vyjádření Hradu k Schapirově neviditelnosti zavtipkovala na svém twitterovém účtu i manželka amerického velvyslance Tamara Newberger. „Někteří lidé se mě ptají, jestli má můj manžel Andrew Schapiro skutečně schopnost být neviditelným. Ano - ale jen když má něco udělat doma,“ napsala.

Some people are asking if my husband @andyschapiro has the power to become invisible. Yes -- but only when there is housework to do.