Zeman se setká s Trumpem. Na sraz lídrů NATO přijede v čele české delegace

Příjezdy delegací jsou avizovány ve 14:30, prezident USA by měl dorazit v 16 hodin. V odpoledním programu budou odhaleny památníky připomínající Berlínskou zeď a teroristické útoky 11. září 2001, na slavnostním ceremoniálu pak bude předáno nové alianční sídlo. Proběhne i společné fotografování a pracovní večeře šéfů států a vlád. Trump se tak setká s čelními představiteli většiny evropských států, čeká ho i jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Vlajky zemí NATO vystoupají odpoledne poprvé na stožáry před novým aliančním sídlem a nad hlavami státníků, včetně českého prezidenta Miloše Zemana, přelétnou stíhačky. Budou mezi nimi i dva gripeny českého letectva. Nová budova ale ještě není dokončená, a tak budou civilisté i vojáci alianční centrály dál úřadovat v komplexu na druhé straně bulváru Leopolda III.

Čtvrteční setkání budou pro Trumpa podle pozorovatelů především příležitostí seznámit se s lidmi i institucemi. Trumpův přístup k EU i NATO byl v době nástupu do funkce velmi odtažitý, alianci označil za zastaralou a o Evropské unii a jejím fungování měl zřejmě jen mlhavou představu. V poslední době však svůj přístup k alianci změnil a ani unijní diplomaté už neočekávají štiplavý tón.



Setkání v Bílém domě bylo odloženo

Zeman se měl podle původního oznámení Hradu setkat s americkým prezidentem poprvé setkat v Bílém domě v dubnu, poté začátkem května. Plánovanou návštěvu však podle nového českého velvyslance v USA Hynka Kmoníčka odsunulo řešení severokorejské krize.

O pozvání informoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček již loni počátkem prosince. Trump tehdy podle mluvčího pozval Zemana v telefonickém rozhovoru. Podle některých diplomatů ale nemuselo jít o oficiální pozvání k návštěvě Bílého domu, ale jen o neformální frázi v rozhovoru. Kancléř Mynář už dříve řekl, že Zeman by se měl datum chystané návštěvy USA dozvědět zhruba tři týdny předtím, než se cesta uskuteční.

Prezident Zeman se tak možná do Bílého domu sice podívá ještě v tomto roce, jeho prvním setkáním s Trumpem to však nebude. Podle českého velvyslance v USA Hynka Kmoníčka je návštěva Zemana v současné době na stole Národní bezpečnostní rady (NSC), za kterou v dubnu mluvil s generálem Keithem Kelloggem. NSC podle Kmoníčka v současné době „zápasí s tím, že do programu (Trumpa) dává v zásadě jenom to, na čem je napsáno velkými písmeny KLDR“.