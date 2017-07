Zeman se přes sliby nestal prezidentem pro všechny, tvrdí šéf ODA Sehnal

LN: Vaše ODA se v preferencích zatím pohybuje hodně nízko, přesto jste se rozhodli postavit vlastního prezidentského kandidáta. S bývalým šéfem mladoboleslavské Škody se už objevujete na billboardech. Co je vaším hlavním strategickým záměrem?

Rádi bychom se jako politická strana nějak profilovali. Možnost postavit vlastního prezidentského kandidáta je příležitost, jak stranu zviditelnit. Měli jsme možnost buď podpořit některého z nám známých kandidátů nebo hledat vlastní osobnost, nám blízkou. Jsou tady hlavní tváře: Miloš Zeman, Michal Horáček a pan Jiří Drahoš. Pro nás však ani jeden z nich není dostatečně pravicový, protože za sebou nemají žádnou manažerskou praxi s řízením stovek nebo tisíců lidí. Přestože pana Drahoše znám osobně, je to lidsky výborný člověk, tak pro mě je to pořád hlavně reprezentant akademické obce. Nemá zkušenosti z těžkých mezinárodních jednání. Náš kandidát Vratislav Kulhánek pro mě splňuje nároky na pravicového kandidáta, protože řídil obrovský kolos, koncern Škoda a.s., který má 300 miliard obratu. Za ta léta absolvoval stovky, tisíce jednání na všech úrovních. Při deseti letech v takovýchto pozicích člověk nasbírá zkušenosti, jak řídit lidi, vystupovat a prezentovat firmu navenek. A to jsou vlastnosti, které by měl mít prezident. Měl by zemi prezentovat jako suverénní stát a rovnoceného partnera v rámci EU.

LN: Současný prezident nesplňuje vaši představu?

Při vstupu do funkce říkal, že bude prezidentem pro všechny. Jeho poslední výroky však ukazují, že nemá rád pravici. To jsou slova, která ho z neutrální polohy posouvají, protože říká, že bude hájit všechny, ale některé o něco více.

LN: Uchazeči o post prezidenta nejsou jen zmínění pánové, je jich více. Uvedenou čtveřici ale vidíte jako hlavní favority a zároveň nejvážnější soupeře?

Rád bych, kdyby proti sobě ve finále stanuli pan Kulhánek versus pan Drahoš, nebo pan Kulhánek versus pan Horáček. To si myslím, že by pro tuto zemi bylo to nejlepší finále, které bychom si mohli představit. Je otázka, zda by zvítězila akademičnost pana Drahoše nad profesionalitou a mezinárodní zkušeností pana Kulhánka. Byl by to určitě zajímavý souboj. Ale v obou případech se domnívám, že se jedná o lidi, kteří mají dobré úmysly a s nimi vstupují do pozice kandidáta na Hrad.

LN: Miloš Zeman nemá dobré úmysly?

Myslím si, že všichni, které jsem jmenoval, jsou připraveni k politice přistupovat velmi zodpovědně. Být politikem znamená mít schopnost dostat se k moci, v tom je spousta politiků brilantních, a umět tu moc použít ve prospěch země a občanů. To je druhá složka funkce, která v mnoha případech pokulhává a u současných politiků je slabá. Nemusí to být jen zlý úmysl, ale třeba pouze nevědí, jak dál. Protože mezinárodní vztahy jsou velmi složité, je velmi těžké se v nich dobře zorientovat. Je právě o lidské a manažerské zkušenost,i aby politik, který moc má, byl schopen stanovit strategii pro další vývoj.

LN: Do kampaně chcete vložit maximální povolenou sumu 50 milionů korun. To je řádná investice. Uchopíte prezidentské tažení jako možnost zpropragovat ODA?

K politickému projektu znovuoživení ODA přistupuji dlouhodobě. To není o tom, že bychom se pokusili o úspěch v těchto parlamentních volbách a pak jsme na další čtyři roky zavřeli pobočky. Takto postupovat nehodláme. Naopak chceme vytvořit rozumně početnou členskou základnu, základní organizace a nad nimi zhruba 14 krajských organizací, které odpovídají volebnímu schématu. Pokud se vše podaří, měl by projekt přežít desítky let a přežít i svého zakladatele pana Sehnala. Strana má získat punc liberální pravicové strany, která má pevný voličský kmen, jenž bude čítat řádově kolem deseti procent rozumných, aktivních pravicových voličů.

LN: Jste podnikatel, máte pro svůj projekt podporu dalších podnikatelů?

Mluvil jsem s řadou z nich a byl jsem jedním z prvních, kdo jim umožnili natočit video, které na stránkách ODA zveřejňuje. Ti lidé zakládají podniky, dělají byznys, jemuž často obětují celý život, ale jejich názor nikdy nikde nebyl slyšet. Zatímco názory politiků, kteří, s prominutím, neprovozovali ani cukrárnu, slyšíme neustále. Moje ODA by měla být platformou, která podnikatelům, aktivním pravicově smýšlejícím občanům umožní, aby se vyjádřili. Aby běžný občan měl možnost porovnat oba názory. Jak ty čistokrevných politiků, tak lidí, kteří ve skutečnosti tvoří hospodářství.

LN: Jací podnikatelé vás oslovili nebo podpořili?

Například pan Zdeněk Pelc, majitel špičkové gramofonové firmy GZ Media, nositel titulu Podnikatel roku 2015. To je člověk, který má nažito, má firmu se stovkami zaměstnanců, a podobně jako já říká, že euro tady mělo být zavedeno už dávno. My například uzavíráme smlouvy s hoteliéry na dva roky dopředu. A jestli bude euro za 27 nebo 30 korun, je v hospodaření hotelu velikánský rozdíl. A my to nejsme schopni ovlivnit, protože ČNB hraje svůj „experiment“ a 3000 miliard korun utratí ve svých devizových rezervách, z toho 2000 miliard za ony pověstné intervence. A my nevíme, co se stane, až se ty peníze vrátí na trh. Bude to mít pozitivní nebo negativní dopad? To jsou všechno aspekty, které hovoří o tom, že euro je správné. A lidé si možná ani neuvědomují, že v tom „euro světě“ už žijeme. Jako příklad uvádím svoje Obchodní tiskárny Kolín. Pro ně materiál a stroje kupuji za eura, stejně tak auditory nebo kanceláře. 85 procent nákladů vedu v eurové oblasti. Akorát 15 procent – osobní náklady mých zaměstnanců – mám v korunách. Já bych jim chtěl přidat, jinak hrozí, že mi ti nejlepší odejdou. Jak to mám udělat? Kdybychom přijali euro, nestalo by se nic. Ekonomika poběží pořád dál, ale nám podnikatelům to přinese jistotu. Stabilita je pro podnikatelské prostředí nejdůležitější. Ale mnoho občanů si tohle neuvědomuje.

LN: Neměly by si to ale hlavně uvědomovat pravicové strany? Ty platily za oporu podnikatelského stavu, dnes se ale potýkají s nízkými preferencemi. Není to dáno právě tím, že se potřebám „svých“ podnikatelů vzdálily?

To je přesně pravda. Proto na všech našich stránkách říkám, že ODA je a bude pravicovou stranou.

LN: Myslíte, že ty ostatní už nejsou pravicové v pravém slova smyslu?

Nejsou. Koneckonců i pan Babiš, když zakládal ANO, oslovil všechny podnikatele. Řadu z nich přesvědčil, aby s ním spolupracovali ve startovací fázi projektu. První porada byla o tom, že budou pravicoví. Pak přišly první průzkumy a začali to orientovat trochu více do středu. Třetí porada už byla o tom, že budou hodně středoví až levicoví. V tom okamžiku někteří ten tým zase opustili. Ale situace se postupně může zlepšovat. My se za cenu nižších preferencí a voličského zisku snažíme postavit alternativní názor a proto nemůžeme voliče získat ze dne na den. Protože on si tu realitu světa musí nejprve uvědomit.

LN: Zatím to podle preferencí na vstup do sněmovny nevypadá. Co je tedy skutečný cíl, úspěch v komunálních volbách?

Ano, to říkáme od samého počátku. Komunální volby jsou zcela konkrétní věc. Rád bych kandidoval na primátora hlavního města Prahy. To je věc, která vám dá k dispozici manévrovací prostor, který je primátor spolu s radou schopen uchopit. Mně připadá, že Praha poslední roky nemá primátora. Chybí mi tam vize a schopnost postavit si priority. Co by dělal pan Sehnal, kdyby byl primátorem? Chtěl bych dokončit páteřní dopravní systém, ale současně v rámci územního plánu s urbanisty se snažit vyladit územní plán tak, aby lidé měli možnost pracovat tam, kde bydlí. Dneska 90 tisíc občanů Jižního města dojíždí půl hodiny až hodinu za prací do jiných městských částí a pak se navečer vrací zpátky. Protože Jižní město neposkytuje dostatečný počet kancelářských prostor, administrativy a podobně. Je to zbytečná ztráta času.