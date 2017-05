Zeman se v Číně setká s prezidentem či podnikateli. Doprovodí ho i Sobotka

MAFRA Český prezident Miloš Zeman se na terase Strahovského kláštera rozloučil se... | foto: Dan Materna

Praha Prezident Miloš Zeman se při své květnové cestě do Číny setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, miliardářem Čang Ťin-tungem nebo s primátorem Šanghaje. Podle informací ČTK by mělo Zemana do Číny doprovodit šest ministrů vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Cesta se uskuteční od 11. do 18. května.

Prezidentský speciál do Číny odletí ve čtvrtek odpoledne a jako první bod programu by měla být schůzka Zemana a české delegace s čínským prezidentem, po které bude podepsáno několik dokumentů. Ještě během pátku má český prezident naplánovánu například schůzku s předsedou čínské komise pro dohled nad bankami či zástupcem výrobce pneumatik Linglong Tire. Tato čínská společnost hledá místo na stavbu továrny na pneumatiky, zajímala se i o pozemky v průmyslové zóně v Mošnově na Novojičínsku. ‚Hry skončily‘. Čínská firma dostala rekordní pokutu za prodej americké techniky do KLDR V sobotu pak Zemana čeká setkání s předsedou banky ICBC I Chuej-manem a účast na debatě o finanční a obchodní spolupráci. Následovat bude schůzka s předsedou čínského úřadu civilního letectví Feng Čeng-linem a zástupcem firmy Huawei. Večer se český prezident v Pekingu podívá na českou ambasádu. V neděli a v pondělí se zúčastní summitu, který se bude zabývat budováním novodobé Hedvábné stezky. Podle dřívějších informací by se akce měly zúčastnit představitelé téměř tří desítek zemí. Většina představitelů západních států ale bude chybět. Ambiciózní čínský plán zvaný nová Hedvábná stezka má posílit obchodní vztahy Číny s Evropou. Jeho součástí je budování silnic, železnic, přístavů a další infrastruktury na trase někdejší Hedvábné stezky. Investice se mají vyšplhat ke 100 miliardám dolarů. Zeman přijal na Hradě budoucí piloty čínských aerolinií V pondělí večer pak Zeman vládním speciálem odletí do Nan-ťingu, kde se v pondělí setká se zástupcem komunistické strany nebo s čínským podnikatelem a jedním z majitelů společnosti Suning Čang Ťin-tungem. Zúčastní se slavnostního otevření českého národního pavilonu a potká se se zástupci fotbalové asociace. K večeru čínského času se rychlovlakem se svou ženou Ivanou přesune do Šanghaje, kde má na středu v plánu setkání s místním primátorem nebo se zástupci firem China Eastern a CEFC. Předseda představenstva čínské skupiny CEFC Jie Ťien-ming je už dva roky poradcem Zemana. CEFC v Česku získala podíl v několika českých firmách. Zpět do Česka by měl Zeman přiletět v nočních hodinách ze středy na čtvrtek. Do Číny ho doprovodí početná vládní delegace. Podle informací ČTK by s ním měl letět ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ministr vnitra Milan Chovanec, ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (všichni ČSSD), ministr dopravy Dan Ťok (ANO) a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (oba za ANO). Další ministerstva vyšlou své náměstky.