Zeman se v USA setká s Trumpovou. Londýn dál pátrá po strůjcích atentátu v metru

Prezident Miloš Zeman je na návštěvě v USA a dnes se setká s bývalou manželkou amerického prezidenta Ivanou Trumpovou. Od židovské organizace také převezme ocenění Bojovník za pravdu. Ve Velké Británii bude pokračovat vyšetřování teroristického útoku ve vlaku londýnského metra.

- Prezident Miloš Zeman je na návštěvě USA a v New Yorku se setká s bývalou manželkou nynějšího amerického prezidenta a rodačkou ze Zlína Ivanou Trumpovou. Později zavítá do sídla OSN, kde se setká s předsedou 72. zasedání Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem, s náměstkem generálního tajemníka OSN a vedoucím Protiteroristického úřadu OSN Vladimirem Voronkovem. Večer převezme ocenění od amerického židovského fondu Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation Warrior for Truth - Bojovník za pravdu.

- Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly, jejímž cílem bylo prověřit postupy ministerstva financí při správě peněžních prostředků státní pokladny a při řízení likvidity státní pokladny.

- Zasedá vláda a ministři budou mimo jiné jednat o záměru zákona o ochraně spotřebitele, koncepci rodinné politiky, změně příslušnosti hospodařit s Památníkem Hodonín u Kunštátu, rekodifikaci veřejného stavebního práva a projednají zprávu o situaci ohledně migrace ke konci srpna.



- Městský soud v Praze znovu projedná obžalobu exnáměstka ministra práce Vladimíra Šišky a znalce Vladimíra Smejkala v kauze miliardové zakázky pro IBM. Předchozí osvobozující verdikt zrušil odvolací senát.

- Zasedá tripartita. Jednat by měla o návrhu státního rozpočtu. Zabývat se bude i akčním plánem pro společnost 4.0, závěrečnou zprávou důchodové komise či čerpáním evropských peněz.



- Proběhne další debata kandidátů před parlamentními volbami na téma dopravy a dopravní infrastruktury. Tentokrát se zúčastní ministr dopravy Dan Ťok (ANO), Jan Birke (ČSSD), Ivan Adamec (ODS), Karel Šidlo (KSČM), Michal Kučera (TOP 09), Ivan Fencl (Svoboda a přímá demokracie), Jiří Švec (STAN), Lukáš Černohorský (Piráti), Miloš Krčmář (KDU-ČSL), Jakub Kutílek (Zelení).

- Ve Velké Británii bude pokračovat vyšetřování teroristického útoku ve vlaku londýnského metra, při němž bylo minulý týden zraněno téměř 30 lidí.



- V Berlíně bude kandidát SPD na kancléře Martin Schulz v přímém přenosu čelit dotazům občanů spolkové republiky.



- Ruský prezident Vladimir Putin navštíví ruské a běloruské jednotky během společného cvičení Západ 2017.



- Mělo by se konat předběžné slyšení v případu slavného švédského zachránce Židů Raoula Wallenberga. Pozůstalí po Wallenbergovi podali u moskevského soudu stížnost proti ruské tajné službě FSB, která jim dosud nedodala originální dokumenty týkající se Wallenberga.