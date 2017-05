Zeman se vrátil a bude řešit Babiše, čeští hokejisté se utkají ve čtvrtfinále s Rusy

Prezident Miloš Zeman se vrátil v noci z Číny a i když poslední dny působil velmi unaveným dojmem, doma na Pražském Hradě si asi moc neodpočine. Na stole mu leží návrh na odvolání ministra financí Andreje Babiše a nově i jméno jeho nástupce Ivana Pilného. Jak rychle prezident rozhodne? „Nevidím důvod, aby prezident nekonal,“ zopakoval ve středu už poněkolikáté premiér Bohuslav Sobotka.

České hokejisty čeká klíčový zápas mistrovství světa, který rozhodne o úspěchu či neúspěchu. Od 16.15 se národní tým utká ve čtvrtfinále s Ruskem, jedním z favoritů na celkový triumf. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří USA - Finsko (16.15), Německo - Kanada, Švýcarsko - Švédsko (oba 20:15).



Zasedne dozorčí rada energetické společnosti ČEZ. Má se vrátit k jednání o možném prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady společnosti Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače. Dozorčí rada rozhodnutí už dříve odkládala. V miliardové hře jsou velké tlaky. Tykač nabízí za jednu z největších hnědouhelných elektráren v Česku přes 4,5 miliardy a elektřinu pro ČEZ za výrobní náklady až do roku 2023, což by mělo ušetřit polostátní firmě další miliardy. Tykač na prodej tlačí. Jenže proti prodeji se vyslovil odcházející ministr financí Andrej Babiš, proti prodeji je minoritní akcionář ČEZ a analytik J&T Michal Šnobr, proti jsou ekologové (ti chtějí elektrárnu zavřít). Nebude to lehké rozhodování.

Pokračují potíže amerického prezidenta Donalda Trumpa. Náměstek ministra spravedlnosti USA Rod Rosenstein bude na uzavřeném slyšení americké senátory informovat o okolnostech provázejících odstranění šéfa FBI Jamese Comeyho.

A před Divadlem Horní Počernice, kde se v roce 1975 odehrála světová premiéra Havlovy Žebrácké opery, bude večer odhalena lavička Václava Havla. Zúčastní se ministr kultury Daniel Herman, starostka Horních Počernic Hana Moravcová a delegace z partnerských měst Horních Počernic, francouzského Mions a německého Brunsbüttelu.