Zeman už má transparentní účet, zatím bez peněz. Kandidáti měli termín do pondělí

PRAHA Prezident Miloš Zeman už má povinný transparentní účet pro prezidentské volby. Upozornil na to v sobotu Český rozhlas - Radiožurnál. Účet si musí zájemci o účast v přímé volbě, která se koná 12. a 13. ledna 2018, zřídit do pondělí. Většina potenciálních kandidátů si již transparentní volební účet pořídila.

Již několik měsíců mají transparentní účet například bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček, kteří stejně jako Zeman ohlásili, že již disponují více než 50 isíci podpisy nutnými pro občanskou nominaci. Na Zemanově účtu zatím nejsou žádné finanční pohyby. Drahoš měl na svém účtu ke konci srpna zhruba 10,3 milionu korun a Horáček podle dostupného výpisu ke konci července 2,7 milionu.



Účty si již nechali dříve zřídit také třeba lékař a aktivista Marek Hilšer, bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek kandidující za ODA, předseda strany Rozumní a hudebník Petr Hannig nebo exposlanec Otto Chaloupka.

Kandidovat chtějí rovněž místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek za stranu Realisté, podnikatel Igor Sládek, někdejší ředitel kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka Karel Štogl, podnikatel Vladimír Boštík nebo předseda Republikánů Miroslav Sládek. Zájemci o křeslo hlavy státu musí do 7. listopadu podat přihlášku ministerstvu vnitra, které nejpozději 24. listopadu rozhodne o jejich připuštění k volbám.

Rozhodnutí o tom, že si Češi budoucího prezidenta budou vybírat 12. a 13. ledna, bylo vydáno ve Sbírce zákonů 28. srpna. Tím také oficiálně začala volební kampaň, ve které může každý kandidát utratit nejvýše 40 milionů korun.

Pokud by v prvním kole voleb žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu, prezident vzejde z finálového duelu na konci ledna. Finalisté by do kampaně mohli investovat dalších deset milionů korun.