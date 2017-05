Zemanova manželka se sešla s Kajínkem. Prezident uvažuje o udělení milosti

„Potom, když mě nezavřou - ale asi ano, to se dá taky dobře zorganizovat - tak mě asi zastřelí,“ kritizuje Babiš opozici. Prý se ho dlouhodobě snaží dostat z politiky.

„Potom, když mě nezavřou - ale asi ano, to se dá taky dobře zorganizovat - tak mě asi zastřelí,“ kritizuje Babiš opozici. Prý se ho dlouhodobě snaží dostat z politiky.

13:22