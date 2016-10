Zemanova podpora nepomohla. Mynář s Nejedlým ve Zlínském kraji zcela propadli

Strana práv občanů (SPO) ve Zlínském kraji obhajovala z předchozích voleb čtyři zastupitelské mandáty. Po sečtení hlasů se ale krčí téměř na samotném dnu. Přízeň jí vyslovila pouze dvě procenta voličů, což znamená, že partaj, která dříve nesla prezidentovo jméno v názvu, v zastupitelstvu nemá žádného člena. Při volební účasti 38,50 procenta získala SPO 2,20 procenta hlasů, což znamenalo, že jí hlas dalo 4 017 voličů.

Přestože těsně před volbami kraj navštívil prezident Miloš Zeman a nezúčastnil se tak ani vzpomínky na zesnulého předchůdce Václava Havla, jehož nedožité 80. narozeniny si Česko a svět připomnělo ve středu, voliči jeho věrným uštědřili výprask.

Čísla pro SPO ve Zlínském kraji jsou žalostná.

Vratislav Mynář, hradní kancléř a šéf SPO v kraji, obdržel 312 hlasů.

Martin Nejedlý, prezidentův poradce, 46 hlasů.

Vladimír Kruliš, zaměstnanec Hradu, lídr SPO v kraji, 385 hlasů.

Lídr SPO v kraji Vladimír Kruliš odmítl, že by se negativně projevilo to, že na kandidátce byli zaměstnanci Hradu. „V tomhle to rozhodně nebylo,“ řekl. Krajské vedení strany by se podle něj měnit nemělo. „Mám v krajského předsedu (Mynáře) obrovskou důvěru. Za neúspěch spíš můžu já, byl jsem lídrem,“ uzavřel Kruliš.

Zemanovu předvolební intervenci kritizovali někteří politici. „Je to jasná podpora SPO. Prezident ví, že ve Zlínském kraji má jako v jednom z mála krajů šanci uspět,“ vyjádřil se ́jeden ze členů zastupitelstva a předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Doufali, že občané pochopí

Stranu práv občanů (SPO) výsledek krajských voleb zklamal. „Čekali jsme, že se přes pět procent dostaneme,“ řekl končící náměstek hejtmana pro zdravotnictví a dvojka kandidátky strany Lubomír Nečas. SPO tvořila koalici s ČSSD a KSČM. Zatímco SPO v zastupitelstvu neusedne vůbec, ČSSD ztratila šest a KSČM čtyři mandáty.

„Měli jsme kvalitní kandidáty. Doufali jsme, že to občané pochopí,“ uvedl Nečas. Straně podle něj uškodilo, že na kandidátce kvůli věku a zdravotním potížím už nebyl senátor František Čuba, který SPO v minulých volbách v roce 2012 pomohl k výsledku 7,21 procenta a ke čtyřem mandátům.

Nečas připomněl i nástup nových stran a hnutí. ANO skončilo ziskem osmi mandátů druhé, v zastupitelstvu usednou i čtyři zástupci koalice Soukromníků a Svobodných a dva zastupitelé za hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD).

Právě s SPD SPO utvořila ve většině krajů koalici, která se dostala do většiny zastupitelstev.