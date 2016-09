Zemanova výzva k ozbrojení? ‚V Bataclanu či na promenádě v Nice by civilista stejně zbraň mít neměl‘

Lidovky.cz: Zaznamenali jste zvýšený počet žadatelů o zbrojní průkaz?

Zvýšený zájem o zbrojní průkazy trvá už asi rok. Přesná čísla mají v evidenci jednotlivá krajská policejní ředitelství. Počet zbrojních průkazů se ale zase o tolik nezvýšil, zkoušky odborné způsobilosti jsou poměrně přísné - někteří žadatelé neprošli, jiní si to rozmysleli. Meziroční nárůst je zhruba 5000 držitelů zbrojních průkazů.

Lidovky.cz: Která ze skupin zbrojních průkazů je nejhojněji zastoupena?

Nejvíce zbrojních průkazů vydaných u nás, patří do skupiny E - ochrana života, zdraví nebo majetku. K srpnu letošního roku to bylo 238 022 držitelů, statisticky to nijak významně nekolísá. Tendence je stoupající, ale tak velký nárůst, jako jsme zaznamenali u zkoušek odborné způsobilosti, to není.

Skupiny zbrojních průkazů Skupina A – pro sběratelské účely

Skupina B – pro sportovní účely

Skupina C – pro lovecké účely

Skupina D – pro výkon zaměstnání

Skupina E – pro ochranu zdraví a majetku

Skupina F – k provádění pyrotechnického průzkumu

Lidovky.cz: Držitelé tohoto průkazu nemají v Čechách povoleno viditelně nosit zbraň.

To je, myslím, velice dobrá věc. Upřímně řečeno, spousta lidí, především ženy, mají ze zbraní respekt, někteří dokonce strach. Veřejně nosit zbraň je proto povoleno policii, ozbrojeným složkám – celní policii, vězeňské službě, a také bezpečnostní službě v Národní bance. V momentě, kdy budete viditelně nosit zbraň, vám ji někdo vezme, ani nemrknete. Svého času se vyskytly případy, kdy měl chlápek podpažní pouzdro, držel se tyče v metru nebo v tramvaji, vystupoval v tlačenici a venku zjistil, že je beze zbraně.

Lidovky.cz: Nakupuje se větší množství zbraní?

Řekl bych, že ano. Bavil jsem se o tom s prodejci a docela vysoká poptávka je v segmentu samonabíjecích pušek, například předělené sportovní padesátosmičky v samonabíjecí verzi. Ty se velmi obtížně shánějí, dřív stály necelých pět tisíc dnes už je to mezi devíti až jedenácti tisíci. Nejvíce zbraní je evidováno v kategorii C, tedy převážně loveckých zbraní.

Samonabíjecí puška CZ Vz. 58 Samonabíjecí pušky řady CZ vz. 58 ráže 7,62x39 mm jsou samonabíjecí ruční zbraně určené pro sportovní a lovecké účely.

Lidovky.cz: Někdo mě napadl. Nosím s sebou zbraň. Dokážu ji správně použít, abych se ubránila?

Jsem dalek toho nosit zbraň, protože pokud na vás někdo zaútočí, tak tu zbraň nevytáhnete. Útočník má vždycky neskonalou výhodu v zahájení útoku. Kolegové z ochranných služeb a dalších složek jsou trénovaní k tomu, aby byli schopni signál k útoku rozpoznat a zareagovat. Běžný držitel zbrojního průkazu s tím má obrovský problém – pokud nenavštěvuje pravidelně střelnici a nestřílí například sportovní střelby IPSC, což je taková ta kombinovaná střelba ze všech možných úhlů za různých situací, tak pak si může určité návyky k tomu vypěstovat.

Lidovky.cz: Jak být zodpovědným majitelem zbraně?

Nepodceňujte přípravu. Šéfbalistik kriminalistického ústavu pan inženýr Planka dělí střelce na ty, kteří měli náhodný výstřel a ty, které to teprve čeká. Nevíte, co je to za hrůzu, když vám vystřelí pistole, která by střílet neměla. Zapomenete náboj, myslíte na něco jiného a najednou – sakra, vždyť tam ta patrona neměla být! A teď si to vezměte, nosíte zbraň s sebou v kapse nebo v kufříku a nejednou spustí. Velmi bych se přimlouval za to, když už máte mít zbraň, střílejte z ní na střelnici. Přihlaste se do sportovního klubu a střílejte nějaké disciplíny - policejní parkur, IPSC. Nebudete tam sice za hvězdu, ale naučíte se všechny základní věci: střílet silnou a slabou rukou, střílet z různých pozic - vkleče, vleže, vstoje. Je možné získat tam nějaké návyky a kdyby pak došlo na lámání chleba a dotyčný použil zbraň k sebeobraně, pak se mu tyto zkušenosti zúročí.

Nutná obrana §29 trestního zákoníku Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící, nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. čin jinak trestný: to co by bylo jinak klasifikováno například jako zabití, ublížení na zdraví a podobně, je v případě nutné obrany povolené jednání

to co by bylo jinak klasifikováno například jako zabití, ublížení na zdraví a podobně, je v případě nutné obrany povolené jednání přímo hrozící: nemusíte čekat na to, až bude pozdě, pokud hrozí nebezpečí, můžete začít s obranou ještě před samotným útokem.

nemusíte čekat na to, až bude pozdě, pokud hrozí nebezpečí, můžete začít s obranou ještě před samotným útokem. trvající útok: zde je důležité, proti čemu je útok veden. V tomto bodě často nutná obrana přestává být nutnou obranou, protože útok už netrvá – pokud útočník odchází, nebo utíká a už neohrožuje naše zdraví, nebo život a použijeme zbraň, nebude se jednat o nutnou obranu. Útok vedený proti majetku na druhou stranu trvá, i pokud zloděj prchá s kořistí.

zde je důležité, proti čemu je útok veden. V tomto bodě často nutná obrana přestává být nutnou obranou, protože útok už netrvá – pokud útočník odchází, nebo utíká a už neohrožuje naše zdraví, nebo život a použijeme zbraň, nebude se jednat o nutnou obranu. Útok vedený proti majetku na druhou stranu trvá, i pokud zloděj prchá s kořistí. přiměřenost obrany: Zjednodušeně, pokud útočník prchá s vaší peněženkou, útok stále trvá, ale nelze jej střelit do zad. Pokud po vás malý kluk hodí kámen, nemůže ho zpacifikovat teleskopickým obuškem. zdroj: armed.cz

Lidovky.cz: Co když v sebeobraně útočníka zraním nebo zabiji, hrozí mi trest?

Použití zbraně v sebeobraně a zranění nebo zabití útočníka, je beztrestné tehdy, když jsou splněny podmínky nutné obrany. Proto se každému držiteli zbrojního průkazu skutečně vyplatí vědět, co je nutná obrana a co znamená pojem krajní nouze. Je také zajímavé, přečíst si rozsudky jednotlivých případů, které jsou dostupné na internetu. Z toho pak může dovodit, za jakých situací může zbraň použít nebo ne. Dopředu nelze říct - když se budete chovat takto, jste nevinný, když takto, jste vinný.

Lidovky.cz: Máte nějaký konkrétní příklad?

Znám jeden případ, kdy jistí kluci, o nichž se vědělo, že jsou problémoví, přepadli ochranku diskotéky. Hlídači nastříkali slzný plyn do očí a udeřili ho do hlavy. On, oslepený, po utíkajících útočnících vystřelil. Trefil ale jen nějakou výlohu. Kulka se však odrazila a zasáhla jednoho z kluků do ledvin, tak, že o ni přišel. Všichni mu říkali, hele, trefils ho zezadu, když utíkali, dopadne to špatně. Nedopadlo. Soud konstatoval, že podmínky nutné obrany byly splněny - zaútočili na hlavu a oči a ten muž měl natolik paralyzovaný zrak, že nemohl vědět, zda útok už skončil. Soudy dokáží rozhodovat způsobem, který může být pro laika někdy obtížně dešifrovatelný.

Lidovky.cz: Jedna ze specifikací nutné obrany je, že obrana může i musí být silnější než útok, ale nesmí být nepřiměřená, jednoduše, když po vás někdo hodí kámen, tak po něm nevystřelíte.

Přesně, zákon mluví o tom, že obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená povaze útoku. Ale když vás někdo vezme zezadu klackem po hlavě, tak tam už nic takového neplatí. Vždy se to posuzuje podle konkrétní situace. Pokud vás obstoupí tři kluci s nožem, tak je to jiné, než když tam bude stát někdo dejme tomu s kamenem v ruce. Nebo pokud vážíte padesát kilo i s postelí a vyrazí proti vám pořez, který je o hlavu vyšší a má 120 kilo, nemusí mít v ruce vůbec nic. Už jen z důvodu fyzické převahy se dá usoudit, že jeho útok na vás by byl devastující. To všechno jsou parametry, které soud posuzuje. Nemusí ani k ničemu dojít. Pamatuji si jeden rozsudek, kdy pár kluků obstoupilo jednoho jiného, ani nic neříkali, a soud řekl – ano, tady to jednání je už konkludentní hrozba. Oni nemusí nic říkat, ale pokud vám zamezí možnost úniku, pak je z toho patrné, že jde o útok.

Konkludentní hrozba Konkludentní právní úkon je projev vůle učiněný jiným způsobem než slovně (tedy ne ústně nebo písemně), přičemž účastník právního úkonu takovým jednáním jako je např. kývnutí hlavou, potřesení rukou, nevyjádření protestu, mlčky; v obchodních vztazích také dodání zboží, vyjádří svou vůli.

Lidovky.cz: Jak je posuzována obrana u žen?

Obrana u žen je posuzována daleko přísněji ve vztahu k útočníkovi. Fyzická převaha tady hraje ještě výraznější roli. Stal se jeden případ, kdy se nějaký zahraniční dělník vrhl na holku a začal z ní rvát šaty. Ona měla při sobě jen tu malinkou rybičku, dloubala s ní do něj a on se najednou zvedl a odpotácel se. Tím malinkým nožíkem, v šoku a hrůze z toho, co se to děje, ho totiž trefila mezi žebra a nařízla mu aortu. Než ho dostali na sál, bylo po něm. A vyhodnotilo se to jako nutná obrana. Co mohla, chudák holka, dělat? Byla noc, sápal se po ní, páchl alkoholem... Kristapána, to musí chlap vědět, že když se takhle chová, bude ta reakce taková, že ho to může stát zdraví nebo život.

Lidovky.cz: Co když budu bránit někoho jiného? Zareagovala bych jako neprofesionál dostatečně pohotově?

Doporučím vám dvoudílný dokument britského novináře Gruba Smithe Pravda o zabíjení. Je to velice seriózní rozbor toho, jaké to je, když chcete po někom vystřelit, skutečně vystřelíte a skutečně ho trefíte. I když hájíte právo a po někom vystřelíte, i když je to oprávněné použití zbraně, i přesto vznikají traumata a posttraumatické šoky. Policejní psychologové mají s takovými případy hodně práce.

Lidovky.cz: Pokusím se například při útoku sama zneškodnit extremistu. Dokážu to?

Teroristé jsou zpravidla cvičení hoši, minimálně mají nějaký základní výcvik. Sám jsem prošel armádním výcvikem, ale nevím, jestli bych to dokázal. Při použití zbraně je i další problém. Můžete toho teroristu prostřelit a zabít někoho nevinného za ním. Střela například ze standardní ráže Luger 9 mm je schopná zranit další lidi. Závisí to na řadě vlivů, ale rozhodně se nezastaví hned v tom prvním. Použití zbraně může být s touto situací v souladu, ale je tu riziko, že zabijete někoho nevinného. Ano, můžete si říct, stejně by ho ten terorista zabil, ale to už je pak na rozhodnutí soudu. V každém případě, zvednout se, vzít do ruky zbraň a jít hájit právo a evropské hodnoty je možné. Jen, aby pak nebyli ti držitelé zbraní překvapení, že to nedokáží.

Lidovky.cz: Co si myslíte o výroku prezidenta Miloše Zemana, že by se Češi měli kvůli hrozbě terorismu vyzbrojit?

Němci mají heslo – tvoje zbraň tvoje odpovědnost. Ručíte za to, aby vám zbraň nikdo nevzal, aby ji nezneužil, abyste ji neztratil. Jde to za vámi. Nauč se ji ovládat, střílej z ní, snaž se ji poznat. V emočně vypjaté situaci člověk sám sebe mnohdy překvapí. Situace může být chaotická, zaseknete se, střílet vám najednou nejde, ve zmatku se můžete postřelit nebo trefit něco, co jste nechtěl... Vážně to není jednoduché a nedá se dopředu říct – jsem ozbrojený, jsem bezpečný.

Lidovky.cz: Ale držení zbraně má jistě značný psychologický vliv. Možná by se dalo říci - moje zbraň, moje sebevědomí.

Když to někdo tak cítí, proč ne, samozřejmě – mám pocit zvýšeného bezpečí, protože jsem schopen se ubránit. Je tady ale jiný aspekt. Pokud budou mezi lidmi legálně zbraně, znamená to, a teď mluvíme extrémně hypoteticky, že když se objeví nějaký agresor, musí počítat s tím, že proti němu lidé zbraně použijí. Něco jiného je střílet po někomu na ulici a něco jiného hájit si byt nebo dům. Asi chápu pana prezidenta, jestli v tom vidí tuto zkratku, pak proč ne. Ale pokud mám zbraň, ve vlastním zájmu bych se ji měl naučit ovládat tak, abych ji bezpečně dokázal použít v každé situaci.

Lidovky.cz: Výrok prezidenta se váže ke konkrétní situaci – teroristickému útoku ve veřejném prostoru. Sám dával za příklad loňské útoky ve Francii.

V paragrafu 60 českého zákona o zbraních a střelivu je přesně definováno, kdy a z jakého důvodu se na veřejné shromáždění smí nosit zbraň a to případ hudebního klubu rozhodně není. Stejné, při útoku na promenádě v Nice, tam by také podle našeho zákona zbraně mezi civilisty vůbec neměly být.

Lidovky.cz: V tom případě by spíš než vyzvat lidi, aby se vyzbrojili, více pomohlo upravit příslušný zákon.

Respektuji zákon, je určitým projevem politické vůle. Pokud politici usoudí, že by bylo zapotřebí tuto část zákona změnit a vyhodnotí dopady, které to bude mít, jako pozitivní, ať to udělají. Rozhodnutí o omezení zbraní ve veřejném prostoru mělo nějakou genezi. Povolit nošení zbraní na Matějské pouti nebo velkých open-air festivalech by bylo docela odvážné. Konzumuje se tam ledacos, lidé ztrácí zábrany. I oprávněné použití zbraně v takovém davu může mít za následek spoustu mrtvých nevinných lidí. Nosit zbraň a očekávat, že se proslavím, protože zabráním teroristickému útoku, může způsobit zkratkovité jednání. Jestli je to cesta, nevím. Já bych si rozmyslel pistoli vůbec nosit.

Lidovky.cz: V České republice můžete nosit dokonce dvě zbraně.

Ano, je to docela unikátní. Musíte je ovšem nosit skrytě, což znamená, že dáte-li si pod jedno rameno brokovou pumpu a pod druhé třeba samonabíjecí pušku, neporušujete zákon. V západních státech to zdaleka není tak volné.

Počet majitelů zbrojních průkazů a počet zbraní 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Počet držitelů 311.667 306.815 292.976 292.283 292.022 297.966 Počet zbraní u držitelů 706.900 721.054 736.405 752.387 806.895 784.722

Lidovky.cz: Je český zákon o zbraních a střelivu v porovnání s ostatními státy přísný nebo naopak?

Máme velice benevolentní zákon, řekl bych nejliberálnější v Evropě. Když splníte zákonem jasně definované podmínky, máte nárok na vydání zbrojního průkazu. Jste starší 21 let, máte bydliště na území České republiky, jste způsobilý k právním úkonu, jste zdravotně způsobilý, jste spolehlivý a bezúhonný a složíte zkoušku z odborné způsobilosti, musíte dostat zbrojní průkaz. Například Slováci mají komisi, která posuzuje, jestli dotyčného nechají nosit zbraň. U lovců a sportovních střelců je to něco jiného, ale aby si lidé nosili zbraně pro osobní ochranu, to si hlídají.

Lidovky.cz: Zbraně jsou poměrně kontroverzní téma, přeci jen, jsou to nástroje k zabíjení.

Zbraně jsou strašně zajímavý fenomén. Znám spoustu lidí, kteří z nich mají hrůzu, jsou lidé, kteří si nedovedou život bez zbraní představit, těch je o poznání méně, ale ani jedna skupina by neměla trpět kvůli té druhé. Když budete mít v Čechách dost peněz a koupíte si tři tisíce pistolí, tak budete mít tři tisíce pistolí. A je to legální. Jako držitel zbrojního průkazu u nás nemáte počet zbraní omezený. Musíte je mít samozřejmě zabezpečené v souladu se zákonem.