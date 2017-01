Prezident svěřil své zdraví Homolce. ‚Zeman bývá spíše unavený, nemocný není‘

Na jedno takové vyšetření přijel Zeman v pondělí. Informaci LN potvrdil lékař Miloslav Kalaš. Ten má na Homolce na starosti exkluzivní pacienty, jako je Miloš Zeman. „Ano, v pondělí jsme jednu prohlídku skutečně dělali,“ odvětil v úterý Kalaš na dotaz LN.



Podmínka pro boj o Hrad

Právě pevné zdraví bude jednou z hlavních podmínek toho, aby se Zeman mohl případně přihlásit do další bitvy o Hrad. Své rozhodnutí, zda bude mandát obhajovat, chce oznámit v březnu. Do té doby by on a jeho tým měli mít v otázce zdravotního stavu definitivně jasno.

Dvaasedmdesátiletého prezidenta trápí cukrovka a s ní spojená neuropatie. Nemoc nervů způsobuje necitlivost nohou od kotníků dolů a je důvodem, proč se hlavě státu špatně chodí a musí se opírat o hůlku, případně o někoho ze svých spolupracovníků.

V médiích se objevilo, že Zeman občas nepoznává své kolegy, což by mohlo být způsobeno špatným zrakem. Nejvyšší ústavní činitel ale tvrdí, že vidí dobře. Přiznává naopak, že hůře slyší. Svůj celkový stav ale označuje za „stabilizovaný“.

Ačkoli zdraví může být důvodem, proč by se Zeman nemusel do obhajoby mandátu pouštět, hlasy z jeho okolí napovídají opak. Kromě občasné únavy nemá prezident podle nich žádné potíže, které by mohly nějak vážně ohrozit případnou druhou kandidaturu na Hrad. „Bývá spíše unavený, ale výrazně nemocný není,“ dozvěděly se LN z důvěryhodného zdroje.