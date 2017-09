Zemanovy haléře, Horáčkova nepřehlednost a Drahošův náskok. Sledujte účty zájemců o Hrad

PRAHA Transparentní účty prezidentských kandidátů jsou v posledních dnech častým námětem hovorů. Každý den několikrát aktualizovaný přehled, který sestavil server Lidovky.cz, dává možnost na jednom místě detailně zkoumat všechny finanční transakce pod jmény jednotlivých zájemců o Hrad. Zatímco účet prezidenta Miloše Zemana slouží především k pobavení samotných donátorů, kteří posílají částky v řádu haléřů, účet textaře a podnikatele Michala Horáčka se v posledních měsících nejeví úplně transparentně. Nejaktivněji ze všech s účtem pracuje kandidát Jiří Drahoš.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran ještě nezaregistroval všechny účty kandidátů na prezidenta. S některými uchazeči úředníci stále řeší technické detaily.

Z hlavních kandidátů má ovšem zřízený transparentní účet prezident Miloš Zeman, podnikatel a textař Michal Horáček, bývalý šéf Škody Auto kandidující za ODA Vratislav Kulhánek či někdejší šéf Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. Registrovaný účet už má také předseda strany Rozumní a hudebník Petr Hannig, dále lékař a aktivista Marek Hilšer, bývalý poslanec Otto Chaloupka, Igor Sládek, Ivan Smetana či Jiří Hynek.

Každá transakce online

Účty deseti zmíněných kandidátů mohou nyní čtenáři „živě“ sledovat díky jednoduchému nástroji serveru Lidovky.cz, který je několikrát denně aktualizován a zachytí každou evidovanou finanční transakci.

Už nyní lze z grafu zachytit několik poznatků o předvolebním boji. Nejvíce peněz od lidí dosud vybral bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, naopak Horáček zatím přiznal největší výdaje.

A zatímco u těchto dvou soků se křivka grafu všelijak kroutí, Zemanův účet tak výraznější pohyb nezaznamenává – proudí na něj především haléřové příspěvky od jeho odpůrců, kteří předvolební kampaň současného prezidenta využívají hlavně k vlastnímu pobavení.

V popisu transakce totiž nabízejí nebo poptávají nejrůznější předměty a služby, píší krátké anekdoty a nebo společně hrají dětskou hru s názvem „lodě“. Nezřídka mají příspěvky urážlivý či vulgární tón. „Miloše do koše“ - taková hláška se ve výpisu transakcí dohromady objevila již více než tisíckrát. Někteří mu peníze posílají také s tím, že si za ně má nakoupit jízdenku do míst co nejdále od Prahy.

Ještě před několika dny na zasílání zanedbatelných částek reagoval Hrad s nadhledem. Jiří Ovčáček na sociální síti Twitter uvedl: „Haléře vždy přinášejí štěstí. Na to je třeba pamatovat!“.

O víkendu již sám Zeman v rozhovoru pro Frekvenci 1 donátory drobných částek označil za „pitomce“. Na otázku, zda jej zasílání haléřových částek dokázalo pobavit, odpověděl, že ano. „Protože ti pitomci vůbec nevědí, že banka nezpoplatňuje příchozí, když tam přijde ten haléř, ale když odejde, takže mně se pěkně kumulují haléře na mém účtu, zatímco těm, co je posílají, se odečítají takzvané odchozí poplatky.“



Zda se za příchozí platby v korunách strhává z účtu poplatek, banka ovšem neuvádí. Poplatek 20 korun majitel účtu platí pouze za příchozí platbu v eurech z jiné země.

V současnosti je nicméně na Zemanově účtu šesticiferná částka – k 13. září to bylo přesně 356 421 korun. O týden dříve měla přitom hlava státu, která si transparentní účet zřídila až mezi posledními, o necelých dvě stě tisíc méně. Nejvíce obdržel Zeman od dárce padesát tisíc korun. Naopak žádné výdaje dosud neuvedl.



Největší finanční obnos od lidí má bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš. Zůstatek na jeho účtu, který si zřídil už v dubnu, momentálně činí bezmála deset milionů korun. Největšího úspěchu dosáhl v červenci – to měl prezidentský kandidát k dispozici ještě o necelé dva miliony korun více. Nejvíce peněz – přesně dva miliony - dostal Drahoš od zakladatele společnosti Jablotron Dalibora Dědka. Částka ve výši sto a více tisíc přišla na jeho účet v dalších více než čtyřiceti případech.

Podle mluvčí jeho volebního týmu, Lenky Pastorčákové, Zemanův zatím asi nejvážnější soupeř utratil za kampaň již šest a půl milionu korun. K dnešnímu datu už ale mohla částka ještě vzrůst. Velkou částku z v této souvislosti obdržela například firma Whenever, jejímž jednatelem je Jakub Kleindienst, tedy šéf kampaně. „Jde o servisní organizaci, tedy firmu určenou pro servis spojený s kandidaturou a pro potřebnou administraci,“ sdělila před časem Pastorčáková.



Textař a podnikatel Michal Horáček, který již krátce po oznámení své kandidatury avizoval, že si kampaň zaplatí ze svého, na malou chvíli předběhl v objemu svého účtu soupeře Drahoše. Na konci května měl na účtu přes sedm milionů, zatímco exředitel Akademie věd mohl disponovat s „pouhými“ necelými čtyřmi miliony.



Poslední veřejná dostupná ukazují, že si Drahoš drží výrazný náskok. Horáček s má totiž ze všech kandidátů největší výdaje - na konci srpna dosahovaly desetimilionové částky. Jeho finance ovšem nejsou úplně přehledné, textař a podnikatel vlastní celkem dva účty. Donedávna ale jeho tým spravoval ještě jeden účet. Na tom však už k žádnému pohybu nedochází.

Účet, který si zřídil u ČSOB, ovšem nelze sledovat kontinuálně. Aktualizuje se jen jednou za měsíc.

Nejvyšší částky z jeho „kasy“ dosud odcházely především firmě Ewing Public Relations. Nově se objevila také položka s částkou kolem milionu korun za provoz petičních stánků v květnu a červnu. Momentálně má na registrovaném účtu ČSOB k dispozici skoro čtyři a půl milionu korun, u Fio banky pak další dva miliony korun.

Ani z účtu bývalého šéfa Škody Auto Vratislava Kulhánka, který kandiduje za ODA, nelze zatím vyčíst mnoho zajímavého. Jediný výrazný pohyb jeho účet zaznamenal na konci srpna, když zatím nejvíce peněz, a to 2,5 milionu korun, Kulhánkovi poslal miliardář a současně šéf ODA Pavel Sehnal. K 13. září je na jeho účtu milion a osm set tisíc korun. Výdaje k témuž datu činily celkem 668 tisíc.



„Slabší“ účet patří lékaři Marku Hilšerovi s celkem patnácti tisíci, přičemž finanční dary činily více než třicet tisíc. Štědrost zatím nepoznal ani Ivan Smetana, jehož největší, a vlastně, jediný příspěvek byl ve výši 100 korun. Na svých webových stránkách ovšem píše, že dary od příznivců ani nechce. Jiří Hynek se dočkal větší podpory, obdržel jednorázově deset tisíc. Zbylí kandidáti - Igor Sládek a Otto Chaloupka - zatím nemají žádné příjmy od lidí.

Kontrola až po volbách

Průběh předvolební kampaně bude v následujících měsících kontrolovat dohledový úřad. K financování boje o prezidentské křeslo se ovšem jeho zástupci budou moci vyjádřit až po volbách. Podle jednoho z nich, Tomáše Hudečka, tím chce dát úřad jasně najevo, že nezasahuje do voleb a nemá jakkoli šanci ovlivnit voliče. Správnost účetnictví tedy vyhodnotí až následně po dodání podrobného záznamu o financování bitvy o Hrad.

Kandidáti totiž mají povinnost uvádět několik informací souvisejících s jejich kampaní - nejpozději tři dny před volbami musí uvést dárce, kompletní účetnictví pak musí předat 90 dnů po volbách.

Když se ukáže, že kandidát porušil předpisy, může mu dohledový úřad uložit sankci. V průběhu kampaně ovšem může úřad potrestat zájemce o Hrad třeba za nezřízení účtu. To se momentálně nepodařilo několika kandidátům kvůli technickým chybám. Zajímavý moment by v této souvislosti nastal v případě současné hlavy státu. Zemana totiž nelze v současnosti kvůli trestným činům či přestupkům stíhat, a tak by postih za případný prohřešek bylo těžké v praxi uplatnit.