„Právě jsem si dnes přečetl ostudné a blouznivé prohlášení prezidenta Zemana z České republiky, který navrhuje naprosto nepřijatelnou zkratku týkající se ekonomických migrantů. Hovoří o jejich deportaci na řecké ostrovy. Tento způsob řešení migrace je opravdu znepokojivý,“ prohlásil Pittella na tiskové konferenci v Bruselu.

„Je zapotřebí přesných odpovědí také v České republice. Deportacemi nelze nic řešit,“ dodal.

Zeman chtěl deportovat uprchlíky na neobydlené řecké ostrovy

Zeman v rozhovoru, který vyšel v neděli ve Financial Times, doporučil deportovat ekonomické uprchlíky z Evropy do „prázdných míst“ v severní Africe nebo na „neobydlené řecké ostrovy“. Řekl také, že kultura muslimských uprchlíků je zásadně neslučitelná s evropskou společností. K návrhu odsunout uprchlíky na neobydlené řecké ostrovy prezident doplnil, že by si tím Řecko mohlo postupně snížit zahraniční dluh.

Pittella v úterý komentoval také výsledky referenda o migračních kvótách, které se v neděli uskutečnilo v Maďarsku. Prakticky všichni účastníci hlasování kvóty odmítli, ale účast byla kolem 40 procent a tak jsou výsledky oficiálně neplatné. Pittella řekl, že je rád, že „lži“ premiéra Viktora Orbána postupně hroutí při střetu se zdravým rozumem. „Většina občanů se rozhodla zůstat doma, aby vládě, která lže, vyslala jasný signál,“ prohlásil.