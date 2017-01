Zeman: Úředníci budou dezinformovat více než novináři, budou mít posvěcení ministra

V rozhovoru pro Blesk.cz Zeman dále uvedl, že „souhlasí s Chovancem pokud jde o ozbrojování se, ale nesouhlasí s cenzurou.“ Ministra vnitra Milana Chovance zmínil prezident v rozhovoru hned ve dvou případech. V prvním případě, kdy reagoval na otázku ohledně německého tisku, který Chovance odsoudil za jeho chování a využívání hysterie z terorismu pro sebe. Prezident se ministra vnitra zastal se slovy, že souhlasí s ozbrojováním se, ale ne s cenzurou, čímž načal i další diskutované téma, které k sobě strhává pozornost.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vzniklo k 1. lednu 2017. Jedná se o útvar dvaceti úředníků, kteří uvádějí dezinformace na pravou míru. Prezident Miloš Zeman se k tomuto útvaru vyjádřil negativně již před novým rokem, a u svého názoru zůstal i tentokrát. „Představte si, že máte dvacet úředníků, kteří mají rozhodovat o tom, co je pravda.“ Svůj názor demonstroval na informování o bojích v Aleppu. „Obě strany se tam obviňují ze smrti civilistů. A tito úředníčci mají rozhodovat, která strana dezinformuje? Nebo je tam chcete vyslat? Ti lidé nemají monopol na pravdu.“

Svůj názor na centrum Zeman shrnul slovy, že tito úředníci budou možná dezinformovat více, než „ubohý“ novinář, protože budou mít posvěcení od ministerstva vnitra. Na příklady, které mu redaktor Blesku udával jako centrem vyřešené (dezinfomace ohledně pokusu o znásilnění pražské dívky uprchlíky, vyvrácení zprávy z Facebooku, že kdosi má informace od tajné služby o tom, že útočníci jsou z Berlína), odpověděl Zeman slovy, že jde o případy banální. „Tyto příklady by odhalil každý investigativní novinář. Ti lidé nemají monopol na pravdu, mohou se mýlit a mohou dezinformovat daleko hůř, protože budou mít posvěcení ministerstva vnitra, než nějaký ubohý novinář.“

Návštěva Bílého domu a veřejná podpora Trumpa

Zeman také v nedělním rozhovoru pro Blesk.cz připustil, že kdyby v čele Spojených států stáli Barack Obama či Hillary Clintonová, nedostal by pozvání do Bílého domu. Zvolený prezident Donald Trump ho na návštěvu pozval loni v prosinci.

Zeman míní, že k tomu přispěly jejich podobné názory. Dodal, že pokud by nešlo o významnou mezinárodní událost, jde minimálně o přátelské gesto. „Mám přátelský vztah s čínským prezidentem, korektní vztah s Vladimirem Putinem, ale nikoliv, abych se dmul pýchou, ale abych pomohl České republice.“



V rozhovoru se vyjádřil i k médiím, která o volbách i volebních kampaních referovala a opět vyjádřil svou nechuť nad chováním médií v prosazování Hillary Clintonové: „Objektivní nezávislá média nechají na občanovi, aby si informace utřídil a porovnal si je, poté se rozhodl.“ Následně dodal, že „novinářský fracek, který si oblíbí jednoho kandidáta, nemá ovlivňovat.“

Forejt je podle Zemana ve Vatikánu přátelsky přijímán

Prezident odpovídal během téměř hodinového rozhovoru také na otázky týkající se Jindřicha Forejta. Bývalý šéf protokolu Pražského hradu Jindřich Forejt je podle prezidenta Miloše Zemana ve Vatikánu přátelsky přijímán a bude záležet jen na této zemi, zda mu udělí souhlas, aby se tam stal velvyslancem. Zeman řekl, že Forejt je jeho přítelem a jako přítel mu chybí. Forejt se funkce na Hradě vzdal loni v prosinci z osobních a zdravotních důvodů.



Prezident předloni v dubnu při audienci u papeže Františka ve Vatikánu Forejta představil jako budoucího velvyslance. Po jeho odchodu z Hradu v prosinci Zeman řekl, že stále věří, že se velvyslancem stane. „Když jsem s ním byl ve Vatikánu, tak jsem zjistil, že je tam velmi přátelsky přijímán,“ řekl dnes Blesku Zeman.

Forejt patřil k blízkým Zemanovým spolupracovníkům. Před svým odchodem z Hradu čelil kritice kvůli pozdnímu příjezdu na státní pohřeb na Slovensku či vyvěšení vlajky OSN místo Severoatlantické aliance. Média také upozornila na existenci kompromitujícího videa, na kterém je údajně Forejt zachycen. Autentičnost záběrů se nepodařilo ověřit.

Zeman řekl, že video neviděl a vidět ho nechce. „Pokud se neuskutečnilo něco nezákonného, tak pokud v soukromém bytě děláte nějaký divoký večírek, tak to sice není zrovna můj šálek čaje, ale není-li to v rozporu se zákonem, tak pokládám za svinstvo, když ho tam nějaký pasák natáčí,“ řekl Zeman Prezident odmítl, že by mu Forejt chyběl v okamžiku, kdy nedávné vánoční poselství přednášel s kravatou nakřivo. Takovou věc považuje za nepodstatnou vedle obsahu poselství. „Ale ano, Jindra byl můj přítel, je můj přítel a bude můj přítel a v tomto smyslu mi jako přítel chybí,“ uvedl.

Výročí Charty 77, terorismus či přebytek rozpočtu

Témata, na která prezident hovořil, se příliš nelišila od nedávného vánočního poselství. Ne jinak tomu bylo v případě terorismu v Evropě. „Nemáme schopnost deportovat, a pak se strašně divíme,“ okomentoval současnou situaci kolem teroristických útoků. Reagoval i na současná volání po ústavním zákonu, který by bezprostředně povoloval zastřelit útočícího teroristu. „Musel byste ale mít povolení mít u sebe zbraň i na místech, kde jsou v současnosti zakázané.“

Jedna z otázek se týkala i státního rozpočtu, jehož přebytek je kolem 62 miliard korun. Zeman ministry, kteří už plánují, co dělat s přebytkem rozpočtu udělat, označil za analfabety. Výsledek podle něj pomůže Babišovi u voličů.



Na otázku, kde vidí Evropskou unii za deset až dvacet let odpověděl, že věří v její budoucnost, a že za dvacet let by se do ní mohla vrátit i Velká Británie.



Miloš Zeman okomentoval i výročí Charty 77. Hlavní fakt, který stál podle něj stál za pádem komunismu byl Michail Sergejevič Gorbačov. „Neříkám, že Charta 77 nebo hnutí v Polsku byly bezvýznamné. Ale díky Gorbačovi nepřijely ruské tanky. Važme si chartistů.“ Dodal však, že došlo k jisté chybě. Podle prezidenta si ti, kteří byli proti něčemu mysleli, že dokáží vybudovat nový systém. „Těm, kterým se to nepovedlo, jsou zatrpklí, že si jich současnost neváží.“ Na otázku Františka Bublana, zda by Chartu 77 podepsal, odpověděl: „S Chartou za mnou nikdo nepřišel, jinak bych ji podepsal,“ řekl Zeman s tím, že si Charty jako takové váží. „Několik vět jsem bez rozmýšlení podepsal,“ dodal Zeman.