Země EU si na přelomu roku přerozdělily téměř 4 tisíce uprchlíků, Česko přijalo 12

Česko podle tabulky zatím přijalo jen 12 osob z Řecka.



První místopředseda komise Frans Timmermans poznamenal, že přes zvyšující se závazky zemí i každoměsíční počty přerozdělených, není rychlost dostatečná, především vzhledem k situaci uprchlíků v Řecku. „Děláme, co můžeme, abychom pomohli zlepšit řeckým úřadům podmínky,“ poznamenal. Pokud tamní situaci ostatní státy unie kritizují, měly by právě v přerozdělování žadatelů udělat více.

Úspěšná migrační politika podle něj nemůže být složena jen z lepší ochrany hranic, snahy zlepšit situaci v krizových oblastech a z boje s převáděči. „Pokud vynecháte prvek solidarity mezi členskými státy, ostatní nestačí,“ soudí Timmermans.

Přímo z krizových zemí, v posledních týdnech hlavně z Turecka, Jordánska a Libanonu, ale bylo do unie přesídleno už 13 968 z dohodnutých 22 504 osob s nárokem na mezinárodní ochranu. Útočiště našli ve 21 zemích EU, včetně České republiky. Bylo mezi nimi také 487 syrských uprchlíků z táborů v Turecku.

Program má zajistit legální cestu do Evropy pro ty, kdo mají právo na mezinárodní ochranu, a v členských zemích vyvolává méně kontroverzí než program „přerozdělování uprchlíků podle kvót“.

V jeho rámci byl v prosinci přerozdělen rekordní počet osob jak z Itálie (764), tak z Řecka (1162), v lednu pak z Itálie 551 a z Řecka 1131 lidí.

Negativní postoj zůstává

Negativní postoj především východoevropských zemí k tomu přerozdělování žadatelů o azyl se však nemění. Evropská komise ale podle Timmermanse nehodlá v této chvíli státy k plnění závazků tlačit právní cestou. Na přerozdělení se země EU dohodly přes odpor Česka a některých dalších zemí střední a východní Evropy.



„Mohli bychom začít řízení (pro porušení unijních pravidel), ale mám vážné pochyby, že by to v krátké době nějak uprchlíkům pomohlo. Můžeme to dát k soudu a členský stát stejně po celou dobu neudělá nic,“ poznamenal.

Komise se podle něj v této otázce snaží chovat pragmaticky a na členské země tlačit především v politické rovině přesto, že na zahájení příslušné právní procedury má právo. „Je nefér to nechat jen na Řecku a Itálii, myslím, že odpovědnost za to, co se země rozhodly udělat, by měla být kolektivní,“ dodal.

V prosinci 2016 komise vyzvala členské státy, aby své úsilí o přerozdělování zvýšily a měsíčně přerozdělily celkem 1000 osob z Itálie a 2000 z Řecka.

Podle posledních údajů komise Česká republika zatím v rámci přerozdělování přijala jen 12 osob z Řecka. Pro tuto část programu už Praha nabídla 30 míst, podle dohody by měla ale přijmout z Řecka 1655 lidí. Z Itálie ČR nepřevzala nikoho. Nabídla 20 míst a kvóta je 1036 osob.