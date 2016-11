„Spala jsem, probudily mně zvláštní pohyby a zvláštní hluk. Nejprve jsem si myslela, že se mi něco zdá, ale potom jsem vstala a hýbala se jakoby se mnou podlaha,“ popisuje dramatickou situaci v novozélandském městě Christchurch.

„Prvních pár minut jsem vůbec netušila, co to je, pak mi došlo, že je to zemětřesení. Mezitím už na chodbě bylo slyšet křik lidí a začaly se spouštět alarmy,“ řekla pro Lidovky.cz šéfredaktorka týdeníku Dotyk Hanáková.



„Všichni se začali hnát po schodech dolů a vyletěli jsme z 8. patra ven před hotel. Pak ty pohyby ustaly a my jsme venku stáli tak patnáct dvacet minut. Pak přišli lidi z hotelu a řekli nám, že je bezpečnější jít dovnitř, než být venku, tak nás zahnali do lobby,“ dodala.



Hotel, ve kterém byla Eva Hanáková, když udeřilo zemětřesení v Christchurch.

Otřesy údajně trvaly několik minut a následovala po nich během hodiny ještě série dotřesů o síle okolo šest stupňů Richtera. Na sociálních sítích se objevují snímky poškozených interiérů a poničených domů.



Podle slov Hanákové byli lidé v hotelu již zvyklí na takovou situaci a všechny uklidňovali i během dotřesů. O tsunami, které udeřilo na východním pobřeží Nového Zélandu, jako následek zemětřesení, se Hanáková dozvěděla od zaměstnanců hotelu. „Manažer hotelu říkal, že tady je to v pohodě. Jsem v centru města Christchurch, což je tak deset kilometrů od nejbližší pláže. Ujišťují nás, že by nic závažného nemělo nastat.“

„Nálada je už teď dobrá, ale upřímně jsem v první chvíli byla opravdu na infarkt. Lidi nevěděli, co se děje. Já jsem stála na ulici v ponožkách a nějaký noční košilce, takže to bylo o víc ještě pikantnější. Jen jsem na sebe hodila nakonec mikinu. Těch prvních patnáct minut, než přišli manažeři hotelu, to bylo fakt drsné,“ popisuje událost Hanáková.



Zaměstnanci, kteří zažili zemětřesení před pěti lety, uklidňovali hosty, že pokud by situace byla opravdu vážná, tak by nefungovala ani voda, ani elektřina. „Byli úplně úžasní. Byli totálně v klidu a opravdu se snažili lidi uklidňovat.“ pochválila zaměstnance hotelu Hanáková.

Velká katastrofa zasáhla Christchurch v únoru 2011. Otřesy o síle 6,3 stupně tehdy zabily 183 lidí a srovnaly se zemí velkou část města včetně katedrály. Následky jsou ve městě patrné dodnes.



Nový Zéland leží v oblasti takzvaného Ohnivého kruhu v Tichém oceánu, zemětřesení jsou zde častá. Zatím poslední o síle 7,1 stupně postihlo ostrovy počátkem září. Téměř čtyřistatisícový Christchurch zasáhlo mocné zemětřesení i letos v únoru, několik lidí bylo zraněno.