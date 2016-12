Zemětřesení v Indonésii. O život přišlo nejméně 54 osob

„Zemětřesení bylo silně cítit a mnoho lidí zpanikařilo a hrnuli se ven, jak se domy hroutily,“ uvedl v prohlášení Sutopo Nugroho z národního úřadu pro řízení katastrof (BNPB). Fotky na sociálních sítích ukazují budovy v rozvalinách, spadlé elektrické vedení a lidi shromážděné venku na nárožích.



Nejvíce postiženou oblastí je zřejmě Pidie Jaya, odkud je hlášeno 52 mrtvých. Právě tato oblast byla nejblíže centru otřesů. V oblasti Aiyubu Abbase se zřítilo více než 40 budov, včetně mešit, obchodů a domů. Mezi mrtvými je osm dětí. Další dvě osoby zemřely v sousedním okrese Bireuen.

V Pidie Jaya se nedostává vyprošťovací techniky, záchranáři vynášejí těla mrtvých ze sutin. Prezident Joko Widodo nařídil, aby se do záchranné operace zapojily všechny vládní agentury.



Americká geologická služba USGS uvedla, že ohnisko bylo v hloubce 17 kilometrů pod mořem u severovýchodního pobřeží provincie Aceh. Varování před cunami nebylo vydáno. Podle BNPB bylo po počátečním zemětřesení cítit ještě nejméně pět následných otřesů.

Indonésie leží v místě, kde se stýkají kontinentální desky, a jejich pohyb způsobuje častá zemětřesení. Každý rok je jich na souostroví zaznamenáno na 7000.



Region zažil silnou destrukci v roce 2004, kdy zemětřesení o síle 9,2 stupně vyvolalo cunami a způsobilo vážné škody v Indonésii a dalších zemí u Indického oceánu. Indonésie byla nejvíce zasažena a v provincii Aceh přišlo o život 120.000 osob.

